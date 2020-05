Veľká rodinná tragédia: V tomto vraku zahynuli bratranci Dušan († 28) a Michal († 29)

Veľká rodinná tragédia. Bratranci Dušan († 28) a Michal († 29) nemali po zrážke s mohutným pick-upom žiadnu šancu.

Staručkú felíciu po náraze rozmetalo na kusy. Záchranným zložkám sa po príchode na miesto nehody naskytol hrôzostrašný pohľad. Hlavný ťah medzi oboma mestami museli policajti na niekoľko hodín uzavrieť. Desivá dopravná nehoda sa stala v pondelok popoludní medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom. Vodič Dušan a jeho spolujazdec Michal sa už k svojim rodinám nevrátili.

„Vodič felície pravdepodobne obiehal iné auto. Keď sa dostal do protismeru, zbadal proti­idúci pick-up. Pre nejaký zlý technický manéver alebo plné brzdy sa dostal do šmyku a pri bočnom drifte sa zrazil s pick-upom,“ prezradil Milan Holéci, znalec z odboru cestnej dopravy, a dodal, že napriek snahe vodič tereniaka nemal šancu vyhnúť sa zrážke.

„Po čelnom náraze bolo vozidlo felícia rotáciou odhodené do zvodidiel a následne do stredovej časti vozovky. Vodič bol po náraze vymrštený z auta. Jeho 29-ročný spolujazdec ostal zakliesnený vo vozidle. Obaja pri dopravnej nehode utrpeli vážne zranenia, ktoré neboli zlučiteľné so životom,“ informovala trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

Podľa nej trenčianski dopravní policajti už začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. V obci Drietoma, odkiaľ mladíci pochádzali, by sa v utorok dal smútok krájať. „Michal bol skvelý športovec, v obci pomáhal aj s vybudovaním posilňovne,“ prezradili susedia. S jeho bratrancom sa osud však nemaznal. „Pred siedmimi rokmi mu zomrel otec, býval u tety, tá je z toho zdrvená. O pár dní by mal narodeniny. Žiaľ, namiesto osláv mu vystroja pohreb,“ dodali susedia.