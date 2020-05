Trapas slovenského premiéra: Matovič si spravil medzinárodnú hanbu, Maďari sa chytajú za hlavy

Foto

Toto mu nevyšlo... Premiér Igor Matovič sa v utorok pochválil skvelou novinkou. Maďarsko totiž od stredy umožní pre občanov Slovenska a ľudí, ktorí majú na Slovensku pobyt, vstup na územie krajiny do 48 hodín bez testu a karantény. To by bolo v poriadku, keby to nepokazil jedným do oka bijúcim detailom.