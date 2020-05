Čaputová a právnicki odborníci schladili koalíciu: Jasný postoj k voľbe generálneho prokurátora!

Generálna prokuratúra SR potrebuje zmeny. Mala by sa po nich stať otvorenou, transparentnou, proaktívnou a procesne samostatnou inštitúciou.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v utorok po stretnutí s odborníkmi z právnickej profesie a predstaviteľmi štátnych inštitúcií v Prezidentskom paláci. "Verím, že je absolútna zhoda v tom, že prokuratúra potrebuje zmeny a je dobré, ak tie zmeny prebiehajú po tom, ako im predchádzala poctivá odborná debata," vyhlásila Čaputová.

Jednou z tém diskusie bola voľba generálneho prokurátora. Väčšina prezidentkiných hostí vrátane ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) či predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu zastáva názor, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO) podotkol, že ak je za to, aby mohol byť generálnym prokurátorom aj neprokurátor, neznamená to, že má osobnú preferenciu.

"Mala by to byť odborne zdatná osoba, morálne nespochybniteľná, znalá systému prokuratúry, ktorá bude garantovať prístup k spravodlivosti a najmä, ktorá prispeje k budovaniu dôvery verejnosti voči tejto inštitúcii," povedala Čaputová o spoločných požiadavkách na osobu prokurátora. Zhoda nastala na stretnutí aj na podpore rozšírenia oprávnenia navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora a verejnom vypočutí. Čaputová avizovala aj ďalšie stretnutie s odborníkmi, keďže "téma je veľmi široká". Preberať by mali zmeny v Rade prokurátorov SR, prípadne vytvorenie nového orgánu, systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti a výberových procesov.

Na stretnutí sa zúčastnili aj prvá námestníčka Generálnej prokuratúry SR Viera Kováčiková, bývalý predseda Etickej komisie prokuratúry Jozef Sedlák, predseda Rady prokurátorov SR Juraj Purgat, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská, Marián Giba z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Tomáš Strémy z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského, podpredseda Slovenskej advokátskej komory Ondrej Laciak a advokátka Kristína Babiaková z organizácie Via Iuris.