Twiinska Veronika Nízlová s manželom Tomášom Krupom: Rozvod alebo záchrana?

Je to definitívny koniec, či potrebujú len pauzu? Hoci sa zdalo, že manželstvo známej speváčky Veroniky Nízlovej (34) a Tomáša Krupu (37) je bezproblémové, opak je pravdou.

Šok prišiel v pondelok večer, keď brunetkin manžel oznámil, že po necelých piatich rokoch od honosnej svadby už spolu netvoria pár. Avšak, ako sa podarilo Novému Času zistiť, dvojica ešte nevyslovila posledný ortieľ nad svojím vzťahom.

Je to len kríza, alebo nemá ich manželstvo už šancu? Svoje áno si Veronika s Tomášom povedali ešte v septembri 2015, a to po štyroch rokov randenia. Odvtedy pôsobili ako šťastný pár, ktorý má harmonické a bezproblémové manželstvo.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Realita však bola, ako sa zdá, iná. Krupa v pondelok večer prekvapil, keď oznámil, že aj do ich manželstva sa votreli problémy, ktoré ani jeden z nich nedokázal prekonať. „Zazvonil zvonec a našej láske je koniec. Ďakujem Veronike za spoločné roky a prajem jej veľa šťastia,“ napísal na svojom profile Tomáš.

„Áno, je to pravda, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať,“ potvrdila túto informáciu rovnako aj sympatická brunetka. Podľa našich informácií sa Veronika dokonca z ich spoločnej domácnosti už aj odsťahovala. „Odišla bývať k rodičom,“ prezradila speváčkina kamarátka.

Otáľajú

Novému Času sa však podarilo zistiť aj to, že žiadosť o rozvod ešte ani jeden z manželov nepodal, a to aj napriek tomu, že spolu viac ako dva mesiace nežijú. Pritom ešte vo februári zavítali ruka v ruke a s úsmevom na perách na markizácku párty. Táto situácia pravdepodobne nie je ani pre jedného z nich ľahká a určite im to nie je po dlhých rokoch ľahostajné. Napriek odlúčeniu však stále nepodali žiadosť na súd, preto sa vynára otázka, či len nejde v ich prípade o krízu, ktorú by bolo možné prekonať. Či je to len skúška ich manželstva, ktoré by sa mohlo dostať opäť do starých koľají, alebo je to definitívny koniec a manželia čakajú len na vhodný moment požiadať o rozvod, sa zrejme dozvieme v blízkej budúcnosti.