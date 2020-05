Richard Müller o pandémii koronavírusu: Prečo mi vyhovuje karanténa

Väčšina ľudí to zvládala ťažko, on si, naopak, pochvaľuje.

Spevák Richard Müller (58) rovnako ako všetci počas pandémie koronavírusu trávil čas doma s rodinou. O umelcovi je známe, že bojuje s maniodepresiou a psychické problémy sú tak súčasťou jeho života. Najnovšie otvorene porozprával o tom, prečo mu karanténa prišla celkom vhod.

Müller bol počas pandémie so synom Markusom a partnerkou Vandou Wolfovou. „Ja sa nemôžem sťažovať. Ja som bol proste oveľa viac aktívnejší v tomto období, ako keď nebola koronakríza. Denne som chodil s malým na prechádzky do Horského parku na dve hodinky, čítam relatívne dosť kníh a počúvam muziku. Ja som v poriadku. Len som pribral, čo mi je dosť ľúto,“ prezradil Novému Času spevák.

Pri otázke, či mu chýbajú pódiá a či sa na ne teší, prišla odpoveď: „Úprimne? Nie.“ Vzápätí však nechcel sklamať svojich fanúšikov a celú vec vysvetlil. „Nechcem povedať, že sa neteším, teším. Mám to rád, ale je to pre mňa strašný stres a strašné nervy mám vždy z každého koncertu. To sa našťastie na pódiu už potom relatívne rozplynie a čo sa týka publika, mám taký dojem, že to nie je veľmi cítiť. Alebo teda vôbec cítiť. Ale ja proste v ten deň, prípadne deň predtým mám také nervy, že by som nerád o tom hovoril,“ povedal Richard.