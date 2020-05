Užitočná rada pre podnikateľov: Aj odvody za máj môžete odložiť

Podnikáte a klesol vám obrat alebo príjmy najmenej o 40 percent?

Vláda nedávno rozhodla, že po odvodoch do Sociálnej poisťovne za marec si môžete odložiť aj poistné za máj. Stačí, keď všetko zaplatíte do 31. decembra. Kto môže využiť odklad a čo musí pre to urobiť? Odvody do Sociálnej poisťovne za máj si môžete odložiť a spolu s odvodmi za marec ich stačí zaplatiť do konca roka. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného, ktoré je účinné od 22. mája.

Možnosť odkladu majú zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým klesol čistý obrat alebo príjmy aspoň o 40 percent.„Ak ešte nezaslali čestné vyhlásenie za marec 2020 a spĺňajú zákonné podmienky, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020,“ pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Kým odvody za marec a za máj si môžete odložiť, poistné za apríl nemusíte zaplatiť vôbec. Výsledky prieskumu medzi podnikateľmi, o ktorých včera informoval Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), potvrdzujú, že odvodové zaťaženie zohráva dôležitú rolu. Na otázku, čo ešte by vám najviac pomohlo, sa spomedzi možných odpovedí najviac ujala táto: Zníženie odvodov alebo predĺženie ich čiastočného odpustenia. „Zo súčasných opatrení živnostníci najviac oceňujú odpustenie odvodov a navrhujú rozšírenie tohto opatrenia na ďalšie mesiace,“ dodáva prvý viceprezident SŽZ Ján Pálenčár.