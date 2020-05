Šéf Smeru pripúšťa zmeny v strane: Prijal by Fico funkciu čestného predsedu?

Smer-SD potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov.

Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý pripúšťa zmeny v strane. Treba ju podľa neho posilniť a nad tým, ako to urobiť, by sa mali zamyslieť aj iní členovia a funkcionári. Fico tvrdí, že vie, čo robiť a je pripravený zmeniť aj model svojho správania sa.

"Smer-SD potrebuje zmeny vnútorné, vrátane môjho postavenia, môjho správania sa, aby sme dokázali opäť vyhrať parlamentné voľby," povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Doplnil, že treba pustiť dopredu ľudí, ktorí sú pripravení pracovať, ale odmieta pretláčanie ich osobných ambícii.

"Samozrejme, že sme dotrhaní a unavení. Potrebujeme nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov," podotkol. Fico naďalej vidí svoju úlohu v strane. "Ja už nemám kam ísť, toto je moje dieťa," poznamenal s tým, že nie je politik, ktorý stranu založil, aj ju zničí.

Na otázku, či by prijal funkciu čestného predsedu po dohode v strane, odpovedal, že ho treba nechať využiť 30-ročné skúsenosti. "Patrím medzi tých politikov, ktorí si kladú otázku, nie čo Smer-SD urobí pre mňa. Smer-SD už pre mňa urobil veľmi veľa," skonštatoval a poukázal aj na úspechy podpredsedov strany, napríklad Richarda Rašiho či Petra Pellegriniho.

Odmieta, že by v Smere-SD niekedy boli "ruvačky" o funkcie. Stranu naďalej považuje za životaschopnú. V opozícii podľa neho bude musieť pôsobiť aktívne nielen v sociálnej oblasti, ale aj v oblasti demokracie a právneho štátu.

V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a o budúcnosti strany. Podporu diskusii o výmene vo vedení už avizovalo viacero predstaviteľov strany. Viacero jej členov by podľa informácií TASR uvítalo vzájomnú dohodu a kompromis na vedení strany medzi oboma lídrami, teda súčasným predsedom Ficom a podpredsedom strany Petrom Pellegrinim. Niektorí pripustili funkciu čestného predsedu pre Fica.

Pellegrini už prejavil záujem kandidovať o post predsedu Smeru-SD. V nedávnom rozhovore pre TASR skonštatoval, že strana potrebuje generačnú výmenu. Nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Chce novú a modernejšiu sociálnu politiku. Podporu mu vyjadrili aj poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja za Smer-SD.