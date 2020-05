Ožite v zdravej koži.

Striedanie ročných období je pre našu kožu náročnou skúškou. Nepodceňujme na nej ani drobné zmeny.

Ľudská koža je v mnohých smeroch výnimočný orgán. Nielenže tvorí hranicu medzi vonkajším a vnútorným prostredím a udržiava naše telo ako celok, ale v jeho fungovaní plní množstvo ďalších funkcií. Chráni nás pred infekciami, je najväčším zmyslovým orgánom, „zásobárňou“ vitamínu D, vody, tukov a elektrolytov, reguluje teplotu tela a je aj zrkadlom nášho celkového zdravia. Ako bariéra pred vonkajším svetom je však aj prvá „na rane“. Genetiku, vek či hormonálne zmeny, ktoré ju menia veľmi neovplyvníme, ochrana kože pred vonkajšími vplyvmi je však vo veľkej miere práve v našich rukách.

Ročné obdobia vpísané do kože

Naša koža je v každom ročnom období vystavená iným zaťažkávajúcim skúškam a ich striedanie sa na nej podpisuje najmä v podobe drsnej a popraskanej pokožky. V mrazivých zimných mesiacoch ju vysušuje pobyt v prekúrených miestnostiach, v horúcich dňoch zasa časté vystavovanie slnku.

V teplých dňoch odhaľujeme stále viac našej kože. Teplo a slnečné lúče jej určite prospievajú. Len treba vedieť kedy a koľko, pretože nadmerné slnenie sa môže obrátiť proti našej koži vo forme začervenania alebo spálenia po slnení. Odhalená koža je zraniteľnejšia aj pri športoch či pobyte v prírode. Jej celistvosť v teplých mesiacoch častejšie narúšajú aj uštipnutia hmyzom, odreniny, povrchové rany, trhliny, praskliny či podráždenie.

Prechody medzi ročnými obdobiami vystavujú teda kožu, nielen na odhalených častiach tela, zvýšenej záťaži. „U zdravých ľudí sa zväčša prejaví prechodnou suchosťou kože sprevádzanou podráždením, začervenaním a miernym svrbením. U ľudí so suchou kožou a sklonom k ekzémom sa však objavuje aj olupovanie kože a jej praskanie v ohyboch prstov,“ popisuje sezónne zmeny kože primár Kožného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici, MUDr. Tomáš Kopal. U ľudí s ekzémom a so sennou nádchou sa podľa jeho skúseností tieto ťažkosti objavujú pravidelne a niekoľko mesiacov roka im strpčujú život. Najmä v prípade, ak sa praskliny na koži nehoja a sú bolestivé.

Skúsenosti z internetového fóra:

Miriam, 28 rokov: Mám veľmi suchú kožu na rukách, robia sa mi na nej bolestivé ranky a kým sa zahoja, vytvoria sa ďalšie. Je to veľmi bolestivé a nepríjemné.

Róbert, 42 rokov: Suché ruky mám už od nepamäti, ale až teraz mi začala koža na prstoch aj praskať a robí mi to obrovské problémy v práci. Pracujem ako maliar natierač a ani ochranné pracovné krémy nepomáhajú.

Marcel, 32 rokov: Koža na rukách mi ustavične praská. Postihnuté praskliny sa časom zahoja, ale okamžite vzniknú na inom mieste. Je to dosť bolestivé, ale aj veľmi neestetické.

Marta, 52 rokov: Viem, že si niekto povie, že ide o banálny problém. Ale keď to tak veľmi bolí, stále sa to opakuje a zabraňuje to robiť bežné denné činnosti, tak to až také banálne nie je!

„Bolestivým zážitkom sa v súčasnej situácii stáva aj vyžadované používanie dezinfekcie rúk alkoholovým roztokom. Ten totiž podráždenie kože ďalej zhoršuje. Napriek snahe výrobcov, aj kvalitné dezinfekčné roztoky narušujú bariéru kože, vysušujú ju a dráždia. Koža s poškodenou bariérou sa stáva citlivejšou a prenikajú ňou rôzne škodliviny, mikroorganizmy a alergény z prostredia, tie potom spôsobujú ďalší zápal a bludný kruh bolestí sa uzatvára,“ hovorí MUDr. Kopal.

Zostaňme vo svojej koži

Koža je bariéra proti akýmkoľvek patogénom z vonkajšieho prostredia. Jej celistvosť sa v prípade aj drobného narušenia stráca. Aj cez tú najmenšiu ranku sa totiž môžu do nášho organizmu dostať škodlivé mikroorganizmy a spôsobiť zápal. A tak sa k malým problémom, nad ktorými často len mávneme rukou s poznámkou „veď to nič nie je“, môžu pridať väčšie, oveľa závažnejšie zdravotné komplikácie.

V ľahších prípadoch poškodenia kože, teda pri suchej a popraskanej koži, pomáha nanesenie vhodného krému, ktorý obnovuje kožnú bariéru. Vhodné prípravky sa dajú kúpiť v lekárni a odbornú radu pri ich výbere poskytne skúsený lekárnik.

Problémovejšie sú prípady, keď je už koža poškodená, alebo sú na nej ďalšie prejavy v podobe štípancov od hmyzu, odrenín, slnečného spálenia či povrchových popálenín.

„V takýchto prípadoch už bežná kozmetika nepomáha a pacienti sa často pokúšajú dostať k lokálnym prípravkom, najmä kortikoidom a antibiotikám, ktoré nie sú voľne dostupné. Takýto prístup je však veľmi nebezpečný a vo svojej praxi sa často stretávam s tým, že ľudia si samoliečbou vedia spôsobiť oveľa väčšie kožné problémy, ako boli tie pôvodné,“ varuje primár kožného oddelenia MUDr. Tomáš Kopal.

Účinné a citlivé riešenie uvedených kožných problémov predstavujú podľa neho tradičné prípravky s obsahom rastlinných výťažkov. Využívajú najmä účinky rastlín tradične používaných v európskej ľudovej medicíne v minulosti a aj dnes tvoria v starostlivosti o pleť častú súčasť špeciálnej kozmetiky.

Zvláštnu skupinu prípravkov v starostlivosti o kožu predstavujú lokálne fytofarmaká. Ide o masti a krémy, ktoré sú vyrábané z tradičných surovín. Kvôli bezpečnosti ich použitia však, podobne ako lieky, prechádzajú prísnym testovaním. „Efektívnosť týchto preparátov dokazujú aj klinické štúdie. Jedným z nich je Cicaderma. Ide o masť s vysokým, takmer 50 %-ným, obsahom účinných rastlinných zložiek. Rastliny aj masťový základ sú vybraté tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku kontaktnej alergie aj v prípade, že ide o alergika,“ uviedol MUDr. Kopal.

Optimálne zachovanie účinných látok v prípravku je dosiahnuté technologicky náročným výrobným procesom, ktorý využíva na spracovanie len čerstvé rastliny. „Výsledkom je nedráždivá masť, ktorá podporuje hojenie drobných rán na koži, pôsobí protizápalovo a účinne vytvára bariéru, ktorá chráni kožu pred ďalším poškodením. Masť Cicaderma obsahuje protizápalové látky, ktoré nie sú na báze kortikoidov. Obsahuje aj prírodné rastlinné antibiotické látky, ktoré sú bezpečné, dokonca aj pre tehotné ženy a deti. Cicaderma upokojuje podráždenú pokožku, podporuje obnovu poškodenej pokožky a efektívne urýchľuje hojenie drobných poranení. Prípravok teda predstavuje bezpečné a účinné ošetrenie v prípade bežných väčších aj menších sezónnych kožných ťažkostí,“ uzatvára primár kožného oddelenia MUDr. Tomáš Kopal.

CICADERMA® je dermálna masť, ktorá má podporný účinok pri liečbe drobných popálenín kože, začervenaní kože po slnení, pri drobných poraneniach, po uštipnutí hmyzom, odreninách, povrchových ranách, trhlinách, popraskanej kože, podráždení kože. Masť sa nanáša 1 – 2x denne, prípadne podľa závažnosti poranenia.

