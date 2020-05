Fico: Smer trvá na zvýšení minimálnej mzdy a na vyplatení 13. dôchodkov

Dosiahnutý sociálny štandard ľudí by sa nemal ani pre pandémiu znižovať. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Strana podľa neho nedovolí, aby sa sociálny štandard obyvateľov znižoval. Sú tri oblasti, v ktorých môžu sociálne štandardy podľa Fica 'ísť dole', a to minimálna mzda, Zákonník práce a 13. dôchodok. Vyzval preto odborárov a Jednotu dôchodcov na Slovensku (JDS), aby pomohli ubrániť pri súčasnej pravicovej vláde doteraz dosiahnuté štandardy.

Prvou oblasťou je podľa neho minimálna mzda. "Prijali sme 'automat', že predstavuje 60 % zárobku v národnom hospodárstve. Jej inštitút je v ústave. Mala by rásť, a nie ako počúvame, že by sa mala zmrazovať. Odmietame úvahy o zmrazovaní minimálnej mzdy. Žiadam preto odbory, aby téma minimálnej mzdy bola naďalej jednou z ich základných tém," vyzval odborárov. Očakáva, že minimálna mzda v roku 2021 by mala byť na úrovni 653 eur.

Druhou témou je podľa Fica tzv. flexibilita Zákonníka práce, teda posunutie práva v pracovnoprávnych vzťahoch v prospech zamestnávateľov. "Vyzývam preto odbory - nedovoľme vstupovať do Zákonníka práce," zdôraznil predseda Smeru-SD.

Dodal, že treťou témou je tzv. trinásty dôchodok. "Nie je to nejaká almužna, títo ľudia si ho zaslúžia," poznamenal. Fico vyzval preto JDS, aby od súčasného vedenia štátu požadovala dodržanie dohôd súvisiacich s 13. dôchodkom, ktoré boli uzatvorené počas mandátu minulej vlády.