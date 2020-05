Lukáš Štetina zostáva v Sparte Praha, predĺžil kontrakt o dva roky

Slovenský futbalový obranca Lukáš Štetina (28) predĺžil zmluvu s českým klubom Sparta Praha o ďalšie dva roky.

Dvadsaťosemročný rodák z Nitry mal s pražským tímom kontrakt do konca aktuálneho ročníka, po novom v Sparte zostane do leta 2022. Informuje o tom oficiálny web Sparty.

Štetina prišiel do Sparty v lete 2017 z Dukly Praha a vypracoval sa na jedného z najspoľahlivejších bekov celej najvyššej českej futbalovej súťaže. "Je to zadosťučinenie. To, čo robím pre futbal, sa mi vrátilo. Verím vo futbalového boha a mám pred sebou čistý stôl. Viem, že pre futbal robím maximum. Napísalo sa toho o mne veľa, ale viem, ako pracujem doma, na tréningu aj v zápasoch. Nie vždy to ide tak, ako by som si prial, ale až raz skončím, budem vedieť, že som dal futbalu všetko. Som rád, že sa mi to vrátilo v podobe novej zmluvy," povedal o novom kontrakte Lukáš Štetina.

Do seniorského futbalu nakukol Štetina rodnej Nitre, odtiaľ odišiel v roku 2011 do ukrajinského Charkova. Odtiaľ hosťoval v Tatrane Prešov aj Dukle Praha, do Dukly potom aj prestúpil v lete 2013. V júni 2017 sa na spolupráci dohodol so Spartou a jej dres si oblieka doteraz. Za Spartu doteraz absolvoval 56 duelov a strelil v nich tri góly.