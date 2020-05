Johnsonov poradca sa stal terčom kritiky: Porušil opatrenia, teraz sa obhajuje

Poradca britského premiéra Dominic Cummings, ktorý sa rozhodol odísť z Londýna v čase obmedzení pohybu osôb zavedených v boji proti koronavírusovej pandémii, v pondelok obhajoval svoje konanie. Povedal, že sa nedopustil ničoho "nelegálneho", informovala agentúra DPA.

Cummings prítomným novinárom povedal, že sa správal "rozvážne", keď na začiatku apríla so synom a svojou manželkou cestoval cez celé Anglicko. Manželka mala v tom čase príznaky ochorenia COVID-19.

Povedal, že ak by obaja s manželkou ochoreli, neboli by schopní postarať sa o ich švorročného syna. "V tejto zložitej situácii som urobil to, čo som považoval za správne," vysvetlil. Cummings povedal, že neurobil nič "nelegálne" s tým, že svoju rezignáciu neponúkol, a že ani nad touto možnosťou "neuvažoval". Za svoje konanie sa neospravedlnil, ale pripustil, mal premiéra Borisa Johnsona požiadať o povolenie.

U Cummingsa sa koncom marca objavili príznaky ochorenia COVID-19, ktoré je koronavírusom spôsobované. Krátko po tom však opustil svoj dom v Londýne a neskôr ho videli v spoločnosti jeho syna v okolí domu Cummingsových rodičov v meste Durham v severovýchodnom Anglicku. Premiérovho poradcu na inom mieste v severovýchodnom Anglicku spozorovali aj na Veľkonočný pondelok 13. apríla.

Na základe opatrení, ktoré britská vláda prijala 23. marca, musí každá osoba, u ktorej sa vyskytli príznaky ochorenia COVID-19, zostať v domácej izolácii. Ľudia vo veku nad 70 rokov, medzi ktorých patria aj Cummingsovi rodičia, pritom nesmú prijímať návštevy.

Premiér však na tlačovej konferencii v nedeľu vyhlásil, že jeho hlavný poradca konal "zodpovedne, legálne a bezúhonne". Konzervatívny poslanec Paul Maynard však označil Cummingsove správanie za "neospravedlniteľné".

Popri opozičných labouristoch a Liberálnych demokratoch i predstaviteľoch anglikánskej cirkvi vyzvalo Johnsona na odvolanie Cummingsa aj najmenej 15 zákonodarcov vládnych konzervatívcov.