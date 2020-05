Je to už trinásť rokov, čo sa Tomáš Buranovský, alias BuranoWski, zviditeľnil v speváckej súťaži SuperStar. Odvtedy sa stihol oženiť s dlhoročnou láskou Veronikou, s ktorou spoločne vychovávajú dve deti. Na tie má momentálne kvôli koronakríze viac času, no ako prezradil, v karanténe nezanevrel ani na hudbu a neustále sa snaží skladať nové piesne. Jedným dychom však priznáva, že počas uplynulých týždňov sa vrhol aj na činnosť, z ktorej by sa potešilo nejedno ženské srdce!