Slávna bratislavská pyramída má dvojičku: Pozrite sa, ako sa nápadne podobajú!

Tá podoba je neuveriteľná! Medzi najznámejšie diela modernej architektúry na Slovensku určite patrí obrátená pyramída, v ktorej sídli Slovenský rozhlas.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lenže v Amerike existuje jej dvojča! V čom sa líšia a ktorá budova stála ako prvá?

Projekt na nové sídlo rozhlasu v Bratislave vznikol v roku 1967, ale až v roku 1983 bola stavba v tvare obrátenej pyramídy dokončená. Odvtedy sa považuje za ikonu modernej socialistickej architektúry u nás. Vo svojom čase to bol naozaj novátorský počin. Lenže vedeli ste, že rovnaký nápad mali aj v Spojených štátoch? Na sociálnych sieťach na to upozornil dlhoročný rozhlasový moderátor Roman Bomboš.

Druhú obrátenú pyramídu delí od tej slovenskej 10-tisíc kilometrov a stojí v meste Tempe v americkom štáte Arizona. Nesídli v nej však rozhlas, ale slúži ako radnica. Vzácnou zhodou okolností je, že oba tímy architektov, tak slovenskí, ako aj americkí, chceli vytvoriť budovu vyslovene ikonickú, nadčasovú, skrátka inú. Medzi ich priekopnícke vychytávky patrila okrem tvaru aj vlastná „klimatizácia“. Budovy sú totiž postavené tak, že tienia samy sebe, takže v lete slnko nesvieti priamo do okien a v zime je zasa v budove dostatok slnečného svetla.

Architekti zababraní od malty

Hlavným architektom sídla Slovenského rozhlasu bol Štefan Svetko a do jeho tímu patrili Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kissling. Ide vlastne o prvú oceľovú budovu u nás. Keďže robotníci mali iba pramálo skúsenosti s prácou s týmto materiálom, na stavbe v montérkach pobehovali aj samotní architekti a za pochodu dopracovávali všetko, čo bolo treba. Napríklad tiež čistili obklady ušpinené od malty.

Inšpirácia prišla v sprche Otvoriť galériu Miesto púta aj zaujímavým interiérom. Zdroj: wiki-daderot

A ako sa dostali k svojej obrátenej pyramíde Američania? S nápadom prišiel v roku 1966 architekt Michael Goodwin, ktorý na projekte pracoval spolu so svojím otcom Kemperom. Michaelovi napadla myšlienka na nezvyčajnú stavbu priamo v sprche, keď mu cez sprchové dvere zasvietili do miestnosti slnečné lúče pod 45-stupňovým uhlom. Chcel v Tempe ikonu, ktorá by bola aj po rokoch zaujímavou, ale aj praktickou. A to sa mu aj podarilo – radničná budova je pýchou arizonského mesta Tempe už od roku 1971. To je o 13 rokov skôr, ako bol hotový Slovenský rozhlas.

Tempe, Arizona, USA - Radnica Otvoriť galériu Radničná budova je pýchou mesta Tempe už od roku 1971. Zdroj: Saharchipedia

Architekti: Michael a Kemper Goodwin

2,25 mil. dolárov

3 poschodia

36,6 m šikmá strana

Projekt: 1966

Začiatok stavby: 1969

Budova dokončená: 1971

Bratislava, Slovensko - Slovenský rozhlas