Majitelia vnútorných športovísk rátajú škody vo veľkom: Pandémia nás zrazila na kolená, nemáme už ani na benzín!

Aktualizovaná štvrtá fáza! Premiér Igor Matovič v pondelok informoval o ďalšom uvoľňovaní opatrení v súvislosti s koronavírusom po stretnutí konzília odborníkov.

Od stredy si budete napríklad môcť v nedeľu zájsť do kina, reštaurácie budú môcť robiť hostiny pre uzatvorenú spoločnosť po desiatej a do zahraničia sa bude dať na otočku vycestovať až na 48 hodín. Jedna skupina si však stále musí počkať na otvorenie do 3. júna - majitelia fitnes centier či vnútorných športovísk. Tí svorne priznávajú, že od marca, keď museli zatvoriť, majú obrovské straty.

Martina Namešpetrová (35), majiteľka fitnescentra, Prešov

Na opačný koniec Slovenska šla proti zatvoreným fitnescentrám protestovať aj Martina Namešpetrová (35). Úspešná slovenská reprezentantka má zatvorené fitko už viac ako dva mesiace. „S manželom sme roky pracovali na tom, aby sme si mohli otvoriť vlastné fitko, a teraz sa nám náš sen rúca pred očami. Na protest som musela ísť,” povedala majiteľka Just Gym v Prešove, ktorá získala aj niekoľko titulov na majstrovstvách sveta a Európy. Do Bratislavy ju doviezli známi.

„Musím počítať každý cent, lebo do fitka sme vrazili 100-tisíc € a teraz takmer nemám na benzín do Bratislavy. Od štátu som dostala zatiaľ len 105 € ako pomoc za marec. Náklady pritom máme 10-tisíc mesačne,” pripomenula sympatická fitneska. Zároveň hovorí, že na prevádzku majú všetko pripravené a hygiena je na najvyššej úrovni. „Ak by nám povolili otvoriť, do hodiny môžeme privítať prvého zákazníka. Naše fitko má 500 štvorcových metrov. Takže by naraz mohlo cvičiť takmer 20 ľudí. Dúfam, že čoskoro im to umožnia. Fitnes už dávno nie je len o svaloch, ale predovšetkým o celkovej telesnej aj duševnej kultúre,” uzavrela Martina.

Dušana Lukáčová (28), majiteľka pole dance štúdia, Bratislava



Mladá majiteľka štúdia You Can! Pole & Dance vraví, že s takouto situáciou, aká nastala, nikto nerátal. Musela sa však vynájsť. „Fitnescentrá a tanečné štúdiá sú postavené na kontakte s klientmi a hlavne ak ide o také špecifické štúdio, ako je to naše. Zároveň však mnohí prišli aj na to, že zanedbateľná nie je ani online stránka biznisu, koronakríza nás vrhla do niečoho, čo mnohí tréneri zanedbávali, a tí, ktorí chceli, si to uvedomili a začali na tom pracovať.

U nás sme neoddychovali, ale vymýšľali sme inú cestu a pustili sme sa do online tréningov, bohužiaľ, ešte to nie je na takej úrovni a s takým ohlasom, aby to mohlo konkurovať klasickým tréningom,“ vysvetľuje. Dôvodom je najmä to, že máloktorá klientka má na to doma vybavenie. „Straty sú veľké. Mojim klientkam klasické tréningy nesmierne chýbajú a pravidelne sa pýtajú, kedy už otvoríme. V našom štúdiu sa venujeme špecifickému športu, preto viem, že základňa klientok ostane a vráti sa hneď v prvú hodinu, zároveň rátam s odlevom asi 40 percent klientok, ktoré počas tohto obdobia stratili motiváciu,“ dodáva.

Čo sa od stredy zmení

Vnútorné prevádzky

- 15 m2 na zákazníka

- alebo 2m odstup medzi zákazníkmi

- alebo 2m odstup medzi okrajmi stolov (verejné stravovanie)

Verejné stravovanie po 22. hodine

- uzavretá spoločnosť

- bude sa musieť viesť zoznam účastníkov pre RÚVZ (30 dní po akcii)

V nedeľu sa navyše otvoria

- kiná, divadlá, taxislužby, autoškoly

- turistické informačné centrá, služby ambulantného predaja

Hranice

- vycestovanie s návratom do 48 hodín (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko, Švajčiarsko)

Od 3. júna:

- otvorené vnútorné športoviská aj so sprchami a šatňami

- odstup 2 metre či 1 človek na 15m2

- taktiež sa bude viesť evidencia ľudí pre RÚVZ

- po každom cvičiteľovi sa bude musieť vydezinfikovať priestor

- cvičiť sa bude môcť bez rúšok

- opatrenia sa majú týkať aj plavární