Exprezident Andrej Kiska opäť na verejnosti: Po odchode z politiky výsluch v NAKA

Bývalý prezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska (57) krátko po voľbách oznámil, že na poslanecké miesto do parlamentu nenastúpi pre zdravotné problémy so srdcom.

Odvtedy sa na verejnosti neukazuje a odišiel na východ do Popradu, kde žije so svojou rodinou. Nový Čas Kisku zachytil v Košiciach v miestnej pobočke NAKA, kde bol vypovedať pre svoju daňovú kauzu.

Kiska má na krku obvinenie za daňový trestný čin, ktorého sa mal podľa vyšetrovateľa dopustiť pri financovaní svojej prezidentskej kampane. Exprezident sa netají tým, že za procesom vidí pomstu bývalého premiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. V daňovej kauze padlo obvinenie na exprezidenta ešte 3. decembra 2019. Spolu s ním je obvinený aj Eduard Kučovský, konateľ firmy KTAG, ktorého stíhajú od 13. februára 2019. Podľa vyšetrovateľa malo dôjsť k trestnému činu pri zaúčtovaní nákladov Kiskovej prezidentskej kampane vtedajšej rodinnej firmy KTAG, ktorá si ich následne zohľadňovala v rámci odpočtu DPH.

Kiska prišiel do areálu NAKA v Košiciach na Rastislavovej ulici v pondelok krátko pred 10. hodinou. Do budovy vošiel so svojím obhajcom Danielom Lipšicom. Kiska hneď po vyše hodine a pol trvajúcom výsluchu opustil budovu polície. K prípadu sa vyjadril len jeho advokát. „Myslím, že sa mnohé veci vysvetlili.

Spoločnosť KTAG má v súčasnosti pomerne vysoké príjmy z prednáškovej činnosti môjho klienta, rádovo v desiatkach tisíc eur. Do štátneho rozpočtu teda plynú pomerne vysoké daňové príjmy, čo je potvrdením toho, že podľa našej mienky nikdy k daňovému trestnému činu neprišlo,“ uviedol Lipšic.

Podľa neho práve marketingová prezidentská kampaň umožnila Kiskovi takú poznateľnosť, že v súčasnosti je jeho prednášková aktivita, z ktorej má KTAG príjmy a odvádza dane, pomerne vysoká. „Akékoľvek daňové odpočty sa pravdepodobne vo veľkom rozsahu štátu vrátia. Taký bol aj pôvodný plán, išlo o zviditeľnenie jeho mena na účely marketingu,“ tvrdí Lipšic.

Vyšetrovanie stále prebieha. „Nepoznám iný prípad, ktorý by bol za rovnakých okolností trestne stíhaný. Všetky daňové trestné činy, ktoré sa stíhajú, sa týkajú toho, kde išlo o fiktívne, nadhodnotené služby. Tu išlo o úplne reálne služby, ktoré sú reálne vyfaktúrované v reálnej cene,“ vysvetľuje Lipšic.