Babička zatúžila po vzrušení: Odpadnete, koľko rokov má jej nový manžel z Tuniska

Mladý muž v máji minulého roka na Facebooku poslal žiadosť o priateľstvo o 37 rokov staršej žene. Staršia žena si myslela, že je to muž, ktorého stretla na dovolenke v Tunisku, ale keďže bol medzi nimi veľký vekový rozdiel, jeho žiadosť najskôr odmietla. Potom sa všetko zmenilo.

Ako uvádza portál LADbible, napriek tomu, že bola 62-ročná Isabell Dibble spočiatku skeptická, netrvalo dlho a mladučký Bayram Boussada (26) jej padol do oka. Mladý muž naplánoval romantický výlet do Tuniska a natešená Isabell súhlasila.

Všetko sa zbehlo neskutočne rýchlo a zaľúbenci sa o niekoľko mesiacov zosobášili, pričom v ich svadobný deň ich obklopovalo viac ako 100 hostí. Isabell tvrdí, že napriek 37-ročnému vekovému rozdielu je šťastnejšia ako kedykoľvek predtým. Teraz sú však zaľúbenci od seba odrezaní, keďže Bayram žije v Tunisku a jeho manželka vo Veľkej Británii. Stále nevedia, kedy sa budú môcť opäť vidieť.

„Viem, že náš vzťah má veľa nevýhod, mala som pochybnosti a bola skeptická. Čítala som príbehy o takýchto ženách a nikdy mi nenapadlo, že budem v rovnakej pozícii. Nikdy odo mňa nežiadal peniaze ani nič iné,“ tvrdí Isabell. Pevne verí, že ju čoskoro bude môcť navštíviť.

Isabell tvrdí, že obe rodiny ich vzťah podporujú a prajú im len to najlepšie. „Moja rodina si najskôr nebola istá, ale ich postoj je, že doteraz som mala v živote veľa problémov, a tak mám robiť to, z čoho som šťastná. Prišla som o troch manželov a všetci vedia, že v živote potrebujem nejaké vzrušenie a lásku. Vedia, že v srdci som stále mladá a že má robí šťastnou,“ opisuje babička 10 vnúčat Isabell.

Bayram pracuje ako taxikár a poznamenal, že keď sa mali prvýkrát stretnúť, bol trochu nervózny, avšak nervozitu veľmi rýchlo vystriedalo nadšenie. „Predtým, ako sme sa streli, sme spolu komunikovali asi šesť alebo sedem mesiacov. Nezaujíma ma náš vekový rozdiel. Nemyslím na to. Vek je len číslo a nepovažujem ju za staršiu ženu. Isabell je moja nádherná žena, je mojou dušou, mojím všetkým,“ povedal zaľúbený Bayram.

Isabellina dcéra má 37 rokov a keďže je od jej nového otca staršia, priznáva, že mala mierne pochybnosti. Teraz ich vzťah plne podporuje. „Často počujeme rôzne príbehy o mladších mužoch, ktorí sa stretávajú so staršími ženami len kvôli jednej veci. Skutočne ma znepokojovalo, že išla do inej krajiny, aby stretla cudzinca,“ priznala jej dcéra. „Ale teraz, keď vidím spojenie medzi nimi, tak viem, že to je skutočné. Moju mamu skutočne miluje,“ ukončila rozprávanie Isabellina dcéra.