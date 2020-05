Matovič chce za blokádu diaľnice basu: Je to vôbec možné? Jasné rozhodnutie európskeho súdu

Z protestov trestný čin? Premiér Igor Matovič (47) svoju kariéru postavil aj na otvorených demonštrá­ciách proti neprávostiam, ktorých sa podľa neho dopúšťali mocní minulej vlády.

Teraz však reagoval na protest fitnesákov, ktorí ohlásili blokádu diaľníc, statusom, v ktorom hovorí, že predloží návrh zákona, ktorý takúto činnosť bude považovať za trestný čin. Vysvetľuje to ako obmedzovanie slobodného pohybu iných a braním si za rukojemníkov nevinných ľudí. Matovič trvá na tom, že podobný zákon majú aj v iných krajinách EÚ a pomohol by Slovensku.

„Nikdy som nebol v posilke a nehanbím sa za to,“ takto začal premiér status na sociálnej sieti, v ktorom odkázal všetkým zástancom skorého otvorenia posilňovní chystajúcim sa v boji za svoje práva zablokovať diaľnicu D1 pred Bratislavou, že nemieni ustúpiť ani o krok. Podľa Matoviča rozhoduje konzílium odborníkov, nie blokáda hlavného cestného ťahu.

Zašiel však ešte ďalej a avizoval vytvorenie novej legislatívy, ktorá by mala podobným akciám zamedziť aj v budúcnosti. „Rovnako blokáda diaľnice spôsobí, že predložím návrh zákona, ktorý takúto činnosť bude považovať za trestný čin tak, ako je to v iných civilizovaných krajinách. Nemôže si viac niekto myslieť, že obmedzovaním slobodného pohybu iných a braním si za rukojemníkov nevinných ľudí bude beztrestne získavať pre seba akékoľvek výhody,“ napísal výhražne Matovič.

Protestujúci stiahli chvost

Jeho nekompromisný postoj zrejme zapôsobil na protestujúcich vodičov-fitnesákov a tí zo svojich plánov cúvli. Namiesto blokády protest zrealizovali len pomalou jazdou, čím potešili premiéra, ktorý ich za odmenu pozval k sebe na Úrad vlády. Poobede už Matovič spolu s majiteľmi fitnescentier stáli svorne bok po boku spokojne na tlačovke. Rozhodnutie nechali na hygienikov, ktorí napokon posilňovne neotvorili a nechali to na budúci týždeň.

Matovič napriek urovnaniu sporu naďalej plánuje predložiť zákon, ktorý spraví z blokovania diaľnic a rýchlostných ciest trestný čin. „Rakúšania majú zákon, že do 15 minút je to protest, nad 15 minút trestný čin. Mali by sme dobré veci odpozerať z civilizovaných krajín,“ vysvetlil šéf vlády. Konkrétnosti zatiaľ nepredstavil, hovorí len o kľúčových koridoroch, ktoré by zadefinovali v zákone a na iných miestach by protest nebol trestným činom:

„Keď niekto chce protestovať, nech si ide do nejakej bočnej uličky v Bratislave, nech tam protestuje, nech tam stanuje aj tri týždne. Ale nie na kľúčovej tepne.“ Aké tresty by za podobné činy chcel, zatiaľ nespresnil. Premiér to odôvodňoval aj tým, že sa na čelo kolóny, ktorá blokovala dopravu, postavila kotlebovská dodávka. „Tento človek huckal týchto pánov – poďme to zablokovať. Predstavte si, že by ich ten magor presvedčil.“

Môže to prejsť

Podľa advokáta Róberta Bánosa by takáto zmena legislatívy nemala naraziť na ústavu. „V ústave nemáte zakotvené žiadne právo na blokádu diaľníc alebo iných ciest a preto si tento zákon viem predstaviť v našom právnom systéme,“ priblížil advokát podľa ktorého už teraz je blokovanie diaľníc u nás posudzované ako priestupok. Po novom by však za niečo podobné hrozilo väzenie.

„Ak postupuje v rozpore s predpismi o premávke, tak spáchate priestupok. Právna norma je taká istá, ale pri trestných činoch je väčšia nebezpečnosť činu pre spoločnosť ako pri priestupkoch. Pri trestnom čine máte trestnoprávnu zodpovednosť a tam vás odsúdia v trestnom konaní. Pri priestupku nemôžete dostať trest odňatia slobody, pri trestnom čine áno,“ zakončil Bános.

Problém môže byť s Matovičovými koaličnými partnermi, ktorí avizujú, že nechcú obmedzovanie práva na zhromažďovanie. Pokojné protesty nepovažujú za zlé v SaS či Za ľudí. Ako upozornil Denník N, Matovičovi dáva za pravdu Európsky súd pre ľudské práva v Luxemburgu. Ten v roku 2015 rozhodol, že litovskí farmári, ktorí dva dni blokovali tri hlavné diaľničné ťahy v krajine, boli oprávnene potrestaní na dva mesiace basy s podmienkou na jeden rok. „Súdny dvor konštatuje, že štát sa mohol oprávnene domnievať, že záujem na ochrane verejného poriadku prevažuje nad záujmami žalobcov, ktorí sa uchýlili k blokáde ako prostriedku, ktorým chceli dosiahnuť prielom v rokovaní s vládou,“ uviedol súd.

V Európe je to bežné

Tomáš Koziak, politológ

- Keby s niečim takým prišiel Fico či Mečiar okamžite by z toho bol obrovský cirkus. Viem si niečo také predstaviť v Bielorusku, Rusku či v Číne, ale veľmi nie u nás. V takejto podobe určite nie. Bežne vídavame, že predovšetkým nespokojní poľnohospodári blokujú ulice vo Francúzsku, Británii či Belgicku. Takéto niečo sa bežne deje.