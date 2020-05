Madonna kašle na tých, ktorých jej obnažené fotky poburujú: Páni, čo vám ešte ukážem?

Madonna (61) miluje šokovať. A opäť nám to dokazuje.

Tentoraz pridala sa sociálnej sieti fotku, na ktorej je iba v čiernych tangáčoch a v priesvitnej podprsenke. Celý svet tak môže opäť vidieť jej bradavky.

Opis fotky naznačuje, že zvysoka kašle na tých, ktorých snímka pobúrila. V jej kontroverznej kariére to však nie je nič, čo by sme už nevideli. Vlastne jej prsia boli známe skôr ako jej spev. Prvé nahé fotky sa objavili už koncom 70. rokov, keď mala 21 rokov. Až v roku 1982 podpísala svoju prvú nahrávaciu zmluvu. No jej prsia sprevádzajú naše životy už pomaly 40 rokov!

Okrem rôznych aktov diva vydala aj knihu s názvom Sex. Ide o knihu fotografií, ktoré vznikli pri nakrúcaní videoklipu k piesni Erotica (1992). Tento klip je taký kontroverzný, že ho MTV odmietla vysielať. Kontroverzné správanie má speváčka jednoducho v krvi. Madonna však má napriek vyššiemu veku skvelú postavu, ktorú dosiahla náročným cvičením. To si však tiež vyžiadalo daň v podobe zodratej chrupavky v kolene, preto zrušila aj turné.