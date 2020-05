Vzdušnú cestu na Lomnický štít vynovili po piatich rokoch: Na Lomničák počas korony len 8 ľudí v lanovke

Lanovka na Lomnický štít (2 634 m n. m.) je opäť o niečo bezpečnejšia!

Po piatich rokoch na nej robotníci vymenili ťažné lano. Bola to technicky aj fyzicky náročná operácia, ktorá trvala takmer dva týždne a stála 50-tisíc eur. Zaujímavé je, že spôsob výmeny lana sa od postavenia lanovky v roku 1941 nezmenil. Koronakríza však zmenila obsadenie lanovky - skresala ho takmer o polovicu.

Visutú lanovku na Lomnický štít začali stavať v júli 1936. Najskôr nosiči vynosili základný materiál na stavbu nákladnej lanovky a potom 30 robotníkov vynieslo dvetisíc metrov dlhé montážne lano, ktorým vytiahli navijakom na Lomnický štít prevádzkové lano. Prvé kabínky s cestujúcimi sa na Lomničák dostali 19. decembra 1941. Išlo o svetový unikát, čo sa týka dĺžky previsu lana medzi podperami a výšky medzi dvoma stanicami. Tento rekord prekonala až za takmer 20 rokov lanovka vo francúzskom alpskom stredisku Chamonix.

Staré splietli s novým

Od uvedenia lanovky do prevádzky sa vymieňalo lano pravidelne každé 4 roky. „Až po modernizácii kontrolných systémov sa začali vymieňať podľa opotrebenia. Predchádzajúca výmena bola po 12 rokoch a teraz sme ho menili po 5 rokoch,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ Lanových dráh Ján Slamený (58). Poriadne ich potrápilo premenlivé počasie, práce museli na niekoľko dní odložiť. Systém výmeny lana, druh a ani dodávateľ sa za vyše 80 rokov nezmenili.

„Lano vyrába a dodáva ŽDB Bohumín. Autom sme ho dopravili na stanicu Štart a odtiaľ s pomocou montážneho lana, dlhého 1 800 metrov a navijaka sme ho vytiahli na Skalnaté pleso. Po spletením so starým lanom nekončenou slučkou sme ho prevliekli cez Lomnický štít naspäť na Skalnaté pleso. Je za tým vedľa roboty, zručnosti a odvahy pri práci v poriadnych výškach,“ uzavrel Slamený s tým, že ďalšiu výmenu by chceli uskutočniť o 10 rokov. Kým počas bežnej prevádzky sa na lanovke odviezlo 15 ľudí so sprievodcom, počas koronakrízy do kabínky pustia len 8 osôb.

Nové lano

Dlžka: 4,2 km

Hmotnosť: 10,7 t

Druh: 6-pramenné, oceľové

priemer 26,5 mm

Rok 2020: 13. výmena

Visutá kabínková lanovka

Začiatok prevádzky: december 1941

Celková rekonštrukcia: roky 1988 - 1989

Prevýšenie: 855 metrov

Dĺžka jazdy: 8,5 minúty

