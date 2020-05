Nízlová po dlhých mesiacoch v izolácii: Moment, na ktorý čakala v epicentre nákazy

Konečne sa dočkala. Známa slovenská speváčka Daniela Nízlová (34) sa len začiatkom roka stala prvýkrát mamou.

Svojmu priateľovi, hráčovi talianskeho klubu SSC Neapol Stanovi Lobotkovi (25) priviedla na svet dcérku Lindu (4 mes.). Krátko po jej narodení sa presunuli do Talianska, kde teraz žijú. Pre nebezpečný koronavírus však museli tráviť dlhé mesiace v izolácii. Nekonečným chvíľam je však teraz už koniec. Daniela totiž po dvoch mesiacoch konečne opustila brány domu.

Karanténu strávila v krajine, ktorá sa stala epicentrom koronavírusu v Európe. Počet mrtvych v Taliansku sa totiž rátal v desaťtisícoch a Nízlová s Lobotkom nenechali nič na náhodu.Daniela prišla do Neapola ešte v polovici februára, ale krátko nato už boli aj so Stanom nútení zabarikádovať sa vo svojej luxusnej vile s bazénom.

V izolácii tak žili niekoľko mesiacov, čo Danielu dosť obmedzovalo. Nekonečným chvíľam je však už koniec. Sympatická brunetka a známy futbalista už konečne mohli opustiť svoj dom a vydať sa do mesta, kde sa už ako-tak uvoľňujú opatrenia. „Po dvoch mesiacoch v izolácii konečne na prechádzke, dnes otvorili mesto, tak sme sa trošku vyvenčili,“ prezradila vysmiata Nízlová, ktorá so Stanom zavítala do reštaurácie, kde si pochutili na rybe a chutnom zákusku.