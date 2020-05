Komplikácie kvôli koronavírusu: Tour de France bez hviezd z Kolumbie?

Komplikácia! Kolumbijské cyklistické hviezdy majú problém. Ich rodná krajina predĺžila zákaz cestovania do 31. augusta. Tour de France má podľa kalendára UCI odštartovať 29. augusta.

Egan Bernal, Nairo Quintana, Fernando Gaviria či Rigoberto Urán. To je len niekoľko veľkých mien, ktoré budú mať pre koronavírus a následný zákaz lietania z Kolumbie veľký problém. Kolumbijská cyklistická federácia však usilovne pracuje na tom, aby pretekárom vybavila špeciálne priepustky na let do Európy.

„Sme v kontakte s naším prezidentom aj kompetentnými ministrami. Tour de France je významná športová udalosť. Naše hviezdy o ňu v žiadnom prípade nemôžu prísť,“ uviedol prezident federácie Mauricio Vargas v rozhovore pre Associated Press. „Pokiaľ budeme koordinovať otázku cestovania s kolumbijskou vládou a tímami, nebude to problém,“ dodal Vargas. Cyklistika je v súčasnosti nastavená na návrat 1. augusta, keď by mali odštartovať preteky Strade Bianche. Stále však existujú pochybnosti o tom, či pandémia bude dostatočne vyblednutá, aby sa tak naozaj stalo.