Eufóriu vystriedali obavy: Slovan stále nedostal 7 miliónov za Šporara

Eufóriu z najväčšieho slovenského futbalového prestupu v histórii vystriedali obavy.

Za odchod slovinského ostrostrelca Andraža Šporara (26) zo Slovana do portugalského Sportingu mali belasí zinkasovať dovedna 7 miliónov eur. Z rekordného transferu však zatiaľ prišlo na tímový účet len 950-tisíc eur.

Sporting má Slovanu vyplatiť zvyšných viac ako 6 miliónov do februára budúceho roka v troch splátkach. „Nebudem klamať. Mám obavy. Pokúsime sa s vedením portugalského klubu skontaktovať, aby sme vedeli, na čom presne sme a či vôbec budú schopní platiť. Určite aj oni prišli pre koronavírus o veľké množstvo príjmov. Toto je, samozrejme, vážna situácia, ktorá bude mať veľký vplyv na náš klub. Bavíme sa o nemalom balíku peňazí, s ktorým sme my ako klub počítali. Tieto prostriedky sme mali zahrnuté v rozpočte a plánovali sme ich využiť na financovanie klubu. Či už na jeho rozvoj, alebo v prípade núdzovej situácie, aká nastala napríklad teraz,“ uviedol pre RTVS viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml. Na to, aby si Sporting splnil svoje záväzky voči Slovanu, bude dohliadať UEFA. Neplatičom hrozia sankciami. „Keď sme zvažovali prestup Andraža do Sportingu, tak sme si robili aj finančnú analýzu. Práve preto, aby sme predišli podobným problémom,“ dodal Kmotrík.