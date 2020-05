Malému chlapcovi sa na výlete podarilo niečo unikátne: Jeho objav teraz študujú odborníci

Šesťročný chlapec v Izraeli našiel počas výletu s rodičmi 3500 rokov starú hlinenú tabuľku. Archeológovia objav označili za "unikátny".

Rodina sa prechádzala pri dedine Reim v blízkosti hraníc s pásmom Gazy, keď si chlapec všimol malú dosku s vyrytými podobizňami dvoch ľudí, uviedol Izraelský pamiatkový úrad (IAA). Rodina následne objav odovzdala patričným úradom.

Hlinená tabuľka znázorňuje vojaka a nahého väzňa s rukami zviazanými nad hlavou. Umelec alebo umelci chceli podľa IAA poukázať na zajatcovo poníženie. Tabuľka bola pravdepodobne víťazným suvenírom, niečo ako odznak alebo medaila, uviedol archeológ Saar Ganor.

Ganor sa domnieva, že obe osoby znázornené na tabuľke sú Kanaánci, členovia národa, ktorý v staroveku žil na dnešnom území Izraela, Libanonu, Sýrie, Jordánska a palestínskych území, spresňuje denník The Jerusalem Post. Artefakt archeológovia datujú do doby bronzovej, približne do obdobia rokov 1500-1200 pred n.l.