Martin Réway sa radil s fanúšikmi o konci kariéry: Ako sa rozhodol?

Počas uplynulého víkendu hokejovými a športovými webmi prebehla správa o tom, že slovenský hokejový útočník Martin Réway (25) uvažuje nad koncom kariéry.

Nedávno na instagrame informoval u ukončení pôsobenia v tíme HK Poprad a potom sa prostredníctvom rovnakej platformy pýtal svojich sledovateľov, či má alebo nemá skončiť. Napísal tiež:

"Neberte to tak, že as chystám rozhodnúť podľa tejto ankety. V podstate mám nejakú predstavu o tom, či pokračovať alebo nie, no zaujíma ma váš názor. Hokej mi priniesol veľa radosti, ale tiež utrpenie."

Poznamenal tiež, že "posledných pár rokov to bola cesta peklom". "Toľko klamstiev sa o mne napísalo a každý si pridal niečo navyše, aby to bol ešte pikantnejší príbeh. Hokej ma vždy bavil, aj ked sa mi nedarilo, ako som si predstavoval. Ale stále viac a viac mám pocit, že už je čas tú kapitolu uzavrieť," uviedol.

Medzičasom na instagrame Martina Réwaya pribudol príspevok, kde k fotografii napísal: "Ešte rok dám." Nevedno, či tým myslel svoju hokejovú kariéru alebo niečo iné ...

Martinovi Réwayovi v minulosti odborníci prorokovali veľkú hokejovú kariéru. Aj pod vplyvom rôznych okolností vrátane zdravotných problémov sa mu však nepodarilo naplniť tieto predpoklady. Dvadsaťpäťročný hokejista sa v ostatných rokoch snažil opäť naskočiť do "rozbehnutého vlaku", v ročníku 2019/2020 to skúšal v Kladne a sezónu ukončil v Poprade. Nedávno v rozhovore pre web iDnes.cz prezradil: "Riešim dlhodobý problém, beriem lieky. Motiváciu stále mám, chcem sám sebe dokázať, že na to mám. To ma ženie vpred."

Martin Réway v minulosti reprezentoval Slovensko na dvoch seniorských svetových šampionátoch - v rokoch 2014 a 2016. Výrazne sa podieľal na zisku bronzových medailí pre Slovensko na MS do 20 rokov na prelome rokov 2014 a 2015. V zámorí strávil dve sezóny v juniorke, medzi seniormi v ročníku 2017/2018 odohral v AHL za Laval Rocket 5 zápasov a vrátil sa Európy. Na pár mesiacov potom zakotvil v Slovane Bratislava a hral v KHL, neskôr absolvoval dva súboje v 3. lige za Dolný Kubín a v druhej švédskej lige pridal 10 štartov v tíme Tingsryds AIF. V ročníku 20192020 prišli spomenuté zastávky v Kladne a Poprade.