Lipsko rozstrieľalo Mainz, Werner sa blysol hetrikom, Ausburg víťazne proti Schalke

Futbalisti Lipska vďaka hetriku Tima Wernera (24) deklasovali v 27. kole nemeckej ligy Mainz 5: 0 a poskočili na tretie miesto.

Augsburg zvíťazil nad Schalke 04 na jeho ihrisku 3:0. Vďaka prvej výhre po šiestich kolách sa posunul na dvanáste miesto.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Postupne sa trafili Werner, Yussuf Poulsen a Marcel Sabitzer. Po pauze zavŕšil hetrikDvadsaťštyriročný nemecký reprezentant si vytvoril osobný rekord v počte gólov v jednom ligovom ročníku. Tím kouča Juliana Nagelsmanna neprehral v lige ôsmy zápas v rade a na vedúci Bayern mu chýba sedem bodov.

Augsburg išiel do vedenia v šiestej minúte, keď Eduard Löwen krásne zakrútil priamy kop do horného rohu bránky. V 76. minúte pridal poistku ďalší stredopoliar Noah-Joel Sarenren-Bazee, ktorý sa v šestnástke trafil do pravej "šibenice". Konečný výsledok stanovil v prvej minúte nastavenia venezuelský útočník Sergio Cordova, ktorý využil chybu Leventa Mercana. Schalke nevyhralo už deväť ligových zápasov.