Advokát Lipšic o voľbe generálneho prokurátora: Pripúšťa kandidatúru? Čo u neho zisťoval premiér Matovič

Novú vládnu koalíciu čaká po riešení koronavírusu ďalšie vážne rozhodovanie.

Na najbližších sedem rokov musi zvoliť nového generálneho prokurátora, ktorý je mimoriadne vplyvným pánom trestného konania. Už niekoľko týždňov sa ako kandidát spomína advokát Daniel Lipšic (46). Jeho meno však vzbudilo vlnu odporu, keďže bol blízkym spolupracovníkom súčasnej koalície. Pre Nový Čas hovorí aj o tom, že premiér sa ho pýtal, či by tento post chcel obsadiť.

Ako vnímate fakt, že ministerka spravodlivosti, ktorá písala programové vyhlásenie vlády za spravodlivosť, bola pri tvorbe nových pravidiel na voľbu generálneho prokurátora odstavená na druhú koľaj?

- Veľmi nerád by som sa vyjadroval k politickým veciam, ktoré sa týkajú vládnej koalície. Myslím si, že tak v súdnictve, ako aj na prokuratúre je dobré, keď je viac konkurencie, systém je otvorenejší a transparentnejší. To by sa malo týkať aj ďalších zložiek na prokuratúre. Z toho dôvodu si myslím, že vecne je správne, že sa vláda rozhodla vo vládnom programe otvoriť prokuratúru aj personálne. Dôležité je, aby Slovensko malo v určitom okamihu čo najodvážnejšie vedenie prokuratúry.

Ministerka však hovorila o tom, že jej zámerom bolo len rozšíriť okruh navrhovateľov, nie poskytnúť možnosť kandidovať aj ľuďom mimo prokuratúry. Nestačilo to na výber dobrého prokurátora?

- Som právnik a text má nejaký význam. Nie taký, aký si subjektívne predstavuje ten, kto ho píše, ale nejaký ustálený význam z hľadiska objektívneho vnímania textu. Ja keď čítam ústavu, tak ma nezaujíma, čo si pod tým navrhovateľ predstavoval, ale aký je význam slov v konkrétnej vete.

Prečo je správne, aby bol na čele najvplyvnejšej inštitúcie v trestnom konaní človek, ktorý sa doteraz nevenoval povolaniu prokurátora? Prezidentka hovorí, že jej jednoznačne vyplýva to, že by mal byť prokurátorom človek zvnútra systému.

- Je to jeden z legitímnych názorov a myslím si, že po diskusii a vypočúvaní je celkom možné, že na čele prokuratúry bude prokurátor. Otázka stojí inak, a to prečo by sa tá konkurencia mala obmedzovať len na prokurátorov a nemohli sa prihlásiť napríklad významní sudcovia alebo advokáti. Nikto netvrdí, že by to v žiadnom prípade nemal byť prokurátor. Som zástancom toho, že by sa mala rozširovať konkurencia aj v iných oblastiach, a nie zužovať. Ja sa v tomto okamihu v osobnej rovine tým ani nezaoberám.

Faktom je, že som sa zaoberal trestným právom viac ako 20 rokov, bol som pri tvorbe nových trestných kódexov v roku 2005, 20 rokov som v rôznych pozí- ciách bojoval proti organizovanému zločinu. Viackrát sa ma snažili odstrániť, preto si myslím, že ten boj má zmysel a treba v ňom pokračovať. Pre mňa osobne je sekundárne, na akej pozícii, ale dnes je veľká šanca posunúť boj proti organizovanému zločinu na úplne iný level a bola by škoda, keby sa nevyužila. Vhodných kandidátov je určite viac.

Prezidentka je neštandardne kritická k tomu, aby sa zákon menil pre jedného človeka, čím narážala priamo na vás. Hovorí, že to zaváňa účelovosťou, čo vníma ako problém. Vy nie?

- Diskusia, ktorá zmieňovala moje meno, sa začala až potom, ako vláda schválila svoje programové vyhlásenie. Z tohto uhla pohľadu to nevnímam ako účelové. Priznám sa, že nechcem verejne komentovať názory pani prezidentky. Je však dobré, že sa tejto téme venuje.

Ste naklonený tomu, že by ste do súboja o generálneho prokurátora išli?

- V tomto okamihu to pre mňa nie je aktuálna otázka a ani sa ňou nezaoberám. Ja som v advokácii maximálne spokojný a naša advokátska kancelária má veľkú časť najzaujímavejších a najdôležitejších trestných káuz v krajine. Mnohé z nich sú práve teraz rozpojednávané, mám tu veľmi dobrý tím, preto je pre mňa sekundárna otázka, v akej pozícii sa pri tomto boji, ktorý považujem za svoj životný boj, budem nachádzať. Či to bude v advokácii alebo niekde inde.

Kedy bude verejnosť poznať vaše definitívne stanovisko, či áno, alebo nie? Keď parlament schváli zmenu pravidiel?

- Vôbec neviem a ani som nezisťoval, kedy parlament bude čo schvaľovať a kedy bude vyhlásená voľba generálneho prokurátora.