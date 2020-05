Prokurátor obžaloval Kristiána zo zverstva, ktoré šokovalo Slovensko: Tento tínedžer oslepil psíka Oskara

Odhalili ho po niekoľkých mesiacoch. Počas vianočných sviatkov šokoval Slovensko hrozný príbeh oslepeného psíka z osady pri Malcove (okr. Bardejov).

Prokurátor z prečinu týrania zvierat zvlášť krutým

a surovým spôsobom obžaloval Kristiána (16). Členovia občianskeho združenia, ktorí sa o psíka postarali, ho nazvali Oskar, jeho pôvodné meno je však Bako. Týranému zvieratku už našli nový domov plný lásky.

Tínedžer tvrdí, že psíka oslepil, lebo ho napadol. „Uhryzol ma na nohe a vytrhol z nej mäso,” bráni sa mladík, ktorý len horko-ťažko povie zopár slov. Členovia OZ Druhá šanca predpokladali, že Oskarovi niekto vypálil oči žieravinou, lebo namiesto nich mal len dve jamky. Kristián však prezradil, že zvieratko ho zbil až tak, že osleplo. „Použil som na to palicu,” poznamenal mladík, ktorý svoj brutálny čin vraj ľutuje.

„Už by som to nikdy neurobil,” povedal skormútene. Podľa neho sa k tomu, čo urobil a čo je neospravedlniteľné, priznal dobrovoľne. „Do osady prišli policajti, tak som im povedal, že som to urobil ja,” dodal Kristián. Jeho matka Viera tvrdí, že nie je zlý chlapec, nemá s ním žiadne problémy. „Neviem, čo to do neho vošlo, je to dobrý syn,” bráni matka mladíka, ktorý sa za svoj skutok bude zodpovedať pred súdom.

Prípad vyšetrujú muži zákona. „Po podaní trestného oznámenia policajt Obvodného oddelenia PZ v Kurove začal trestné stíhanie. Profesionálna práca polície viedla k vzneseniu obvinenia a návrhu na podanie obžaloby za prečin týrania zvierat a to zvlášť krutým a surovým spôsobom konkrétnej osobe - mladistvému K. B. z osady v obci Malcov. Prokurátor sa s návrhom stotožnil, vec sa aktuálne nachádza na príslušnom okresnom súde,” uviedla polícia.

Za takýto prečin hrozia v prípade dokázania viny 2 roky väzenia, ak ide o mladistvého, trestná sadzba sa skráti o polovicu. Oskarovi, ktorý podstúpil aj operáciu, už medzitým našli adoptívnu rodinu. „S veľkou radosťou oznamujeme, že Oskar má svoj úžasný vysnívaný domov plný lásky a pozornosti. Zladil sa už so psími a ľudskými priateľmi a my sme za to veľmi vďační,” uzavreli členovia občianskeho združenia.