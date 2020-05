Nepochodila ani na ministerstvách: Zúfalá Nina musela oznámiť manželovi v Česku najkrajšiu správu cez telefón

Kedy budú opäť spolu? Nina (36) z Bytče sa ocitla v zúfalej situácii.

Už štvrť roka nevidela svojho milovaného manžela Lukáša, ktorý pracuje v utajení v českej armáde. Na Slovensko prísť nemôže, lebo by musel byť v dvojtýždňovej karanténe. Cez telefón mu oznámila aj najkrajšiu správu na svete, že čaká ich prvé spoločné dieťatko. Zaľúbenci netušia, kedy sa konečne uvidia.

Nina sa za Čecha Lukáša vydala pred rokom. Zostala žiť na Slovensku, kým jej manžel, vojak českej armády, chodieval domov len na víkendy. Po začiatku pandémie koronavírusu zostal v Česku, kde pracuje v pohotovosti. Zaľúbenci si najprv mysleli, že nebude problém, aby sa vrátil aspoň na pár dní za manželkou... „Existujú predsa výnimky. Keď sme to však chceli zrealizovať, zistili sme, že to nepôjde. Problém nie je na českej strane, ale na slovenskej,“ vysvetľuje Nina.

Lukáš totiž pre svoje povolanie nemôže ostať dva týždne v žiadnej karanténe, keďže musí byť armáde kedykoľvek k dispozícii. „Som z toho zúfalá. Nevideli sme sa tri mesiace. Komunikujeme len cez telefón a takto som mu musela oznámiť aj to, že čakáme dieťatko,“ vraví budúca mamička, ktorej by prítomnosť manžela veľmi pomohla. „Obrátila som sa na všetky ministerstvá, pohadzovali si ma ako horúci zemiak, no napokon sme nikde nepochodili. Dokonca je manžel ochotný si urobiť aj testy. Neviem, čo ešte viac môžeme urobiť,“ dodala.

Zvažuje, že napriek zdravotným problémom súvisiacich s tehotenstvom vycestuje za svojou láskou. „Pôjdem sa aspoň na 24 hodín stretnúť s vlastným manželom a vrátim sa späť, nič iné mi neostáva,“ dodala.

Petra Friese z ministerstva vnútra prezradila, že ich vzniknutá situácia mrzí. „Vzhľadom na opatrenia, ktoré platia, nie je možné, aby sa manžel vašej čitateľky „vyhol“ domácej karanténe. Aj v prípade, keby preukázal, že je potrebné poskytnúť manželke nevyhnutnú starostlivosť, bol by povinný zotrvať v 14-dňovej domácej izolácii, čo je vzhľadom na jeho povolanie nemožné,“ uviedla Friese s tým, že jedinou možnosťou, ktorú aktuálne pravidlá v rámci opatrení dovoľujú, je, že čitateľka za mužom vycestuje a do 24 hodín sa vráti na Slovensko.