Americký trh sa zmieta v problémoch: Predpovedajú rekordný počet ľudí bez práce

Nezamestnanosť v Spojených štátoch sa do konania prezidentských volieb pravdepodobne udrží na dvojcifernej hodnote. Predpokladá to ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. To znamená ďalšie potvrdenie predpokladov, že zotavovanie trhu práce v USA bude pomalé.

Hassett už skôr uviedol, že obrat, čo sa týka nezamestnanosti, by mohol prísť v júni. Za máj očakáva rast nezamestnanosti z aprílových rekordných 14,7 % na nový rekord 20 % a v júni predpokladá ďalšie mierne zvýšenie. Potom by sa nezamestnanosť mohla začať znižovať. Ako však v nedeľu dodal pre televíznu stanicu CNN, do novembrových prezidentských volieb sa pravdepodobne pod 10-percentnú úroveň nedostane. To nie je dobrá správa pre amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opätovne kandiduje a v kampani sa plánoval spoliehať na relatívne silnú ekonomiku a nízku nezamestnanosť. Teraz však americká ekonomika čelí recesii a nezamestnanosť vyskočila na najvyššiu úroveň od veľkej hospodárskej krízy z 30. rokov minulého storočia. Situácia medzi USA a Čínou sa vyostruje: Američania sa vyhrážajú uvalením sankcií Aj podľa Rozpočtového úradu amerického Kongresu bude zotavovanie trhu práce pomalé. Očakáva, že miera nezamestnanosti sa bude držať až do 4. kvartálu 2021 na úrovni okolo 8,6 %.