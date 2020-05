Je to vonku! Mária Čírová zverejnila sladké tajomstvo: Poznáme pohlavie jej bábätka

Známa slovenská speváčka Mária Čírová (31) už o pár týždňov privedie na svet svoje tretie dieťa. Bábätka sa už nevie dočkať a na svojom Instagrame pravidelne zdieľa rozkošné fotografie s bruškom. Avšak to, či bude mať chlapčeka alebo dievčatko, bolo tajomstvom. Až do dnešného dňa.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Speváčka zverejnila krásne video, na ktorom drží v ruke čierny balón, v ktorom sa skrývala správa o tom, aké bude pohlavie bábätka. Po jej boku boli aj jej dve staršie deti Hugo (10) a Zoe (7), ktorí žiarili šťastím.

Mária Čírová balón rozpichla a farba lístočkov hovorila za všetko. Bude to chlapček! "Pre svet môžeš byť len jedným človekom... ale pre nás budeš celým svetom, chlapček náš!" napísala speváčka k videu.

Speváčka a jej manžel Marián Kachút (46) si správu o pohlaví bábätka spočiatku nechávali pre seba, avšak svojich fanúšikov nie raz na svojom Instagrame nabádala k tomu, aby si skúsili tipnúť. "Čakali sme na teba veľmi dlho a už len pár týždňov nás delí od nášho prvého stretnutia, kedy si ťa budeme môcť objať a privítať ta do našej veľkej rodiny! My vieme, kto sa chystá do našej partie, ale ostatní ešte nie. Tak čo, dáme poslednú tipovačku?" zverejnila úspešná speváčka.