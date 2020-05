Chlpáčov v Tatrách odradí nové zabezpečenie odpadu: Macovia sa do týchto kontajnerov už nevlámu

Aj keď je v našich veľhorách počas koronakrízy menej turistov, medvede zostali a potravu si naďalej hľadajú v kontajneroch.

Mesto Vysoké Tatry už do zabezpečenia odpadkových nádob investovalo viac ako milión eur, ale ochránená nie je ani tretina. Technik a podnikateľ z Michaloviec prišiel s účinným a lacným riešením, ktoré zaujalo aj v zahraničí.

Konštruktér Maroš Voronič (40) predstavil svoj nápad na ochranu domových odpadkových kontajnerov. „Medveď sa do nich nedostane a po niekoľkých pokusoch to napokon vzdá a na to miesto sa už nevráti. Ľuďom to nijako nekomplikuje vysypávanie smetí, ani smetiarom,“ povedal konštruktér.

Mesto doteraz vybudovalo 60 stojísk na kontajnery za 1,2 milióna eur. „Potrebovali by sme ich minimálne dvakrát toľko,“ skonštatoval primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. „Za cenu jedného stojiska by sa dalo vyrobiť aj 60 kusov kontajnerovej ochrany. Väčší záujem však prejavili zo zahraničia," uzavrel konštruktér.

Cena klietky

Malý kontajner: do 400 €

Veľký kontajner: 600 €