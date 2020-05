Eva vytvorila už stovku postavičiek zo známych filmov: Háčkovaní Simpsonovci vyjdú na 160 €

Šikovná s hlavou plnou nápadov. Eva Vargová (33) z Prešova dokáže uháčkovať a upliesť akýkoľvek predmet alebo postavičku.

Jej diela sú takmer na nerozoznanie od originálov. Vytvorila dokonca aj honelníka, ktorý sa preslávil v reklame na slovenské výrobky. K ručným prácam mala Eva blízko odmalička. „Moja starká aj tety neustále háčkovali a štrikovali, čiže sa tomu venujem od štyroch rokov,” vysvetľuje šikovná mladá žena, ktorá pochádza z Novej Bane. Kým sa začala venovať výrobe ručne tvorených vecí, pracovala v očnej optike.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Ale postavičky sú mi oveľa bližšie. Naplno som s tým začala pred piatimi rokmi, bola to náhoda. Prvou postavičkou bol honelník z televíznej reklamy,” pripomenula zručná mamička dvoch detí, ktorá počas piatich rokov vyrobila stovku figúrok. „Kedysi som jednu vyrábala aj dva týždne, ale po získaní skúseností ju vytvorím za dva-tri dni. Väčšina je z bavlny, prípadne kombinovanej s akrylom. Je to hygienicky vyhovujúce a dbám aj na to, aby z postavičky deti nemohli odhryznúť nejakú časť. Tieto výtvory sú v podstate nezničiteľné,” prízvukuje Eva.

Výlučne z výroby postavičiek sa podľa nej vyžiť nedá. „Je to dobré na privyrobenie, ale keby nepracoval manžel, tak z toho nevyžijeme. Ceny sa pohybujú od 7 € za malú vecičku až po 100 - 200 € za veľkú vec. Simpsonovci aj s gaučom stáli 160 €,” uzavrela sympatická žena, ktorej veci zaujali aj televízne štúdiá v pražskom Barrandove.

Evine figúrky