Razantné rozhodnutie rodičov predčasne narodenej Emky: Šmahelove dcérky musia na toto zabudnúť

Povedali razantné nie! Moderátor a fitnesák Martin Šmahel (37) je otcom dvoch dievčatiek a za svoju považuje aj Lily (7), dcéru partnerky Beáty.

Ich spoločná dcérka Emka (11 mes.) prišla na svet predčasne, no napriek mnohým problémom sa má malá bojovníčka dobre. Nedávno vláda spustila uvoľňovanie 4. fázy okolo koronavírusu, v ktorej sú aj školy a škôlky. Dcérky Mia (6), ktorú má z bývalého manželstva a Lily (7), ktorú do vzťahu priviedla Šmahelova nová láska Beáta, sú vo veku, keď by mali zasadnúť do školských lavíc.

Práve kvôli Emke však dievčatká do vzdelávacieho zariadenia nenastúpia. Šmahel je otcom troch krásnych dievčat. Zatiaľ čo dcérku Miu má s moderátorkou a bývalou manželkou, markizáčkou Miriam Kalisovou (34), Lily mu priviedla do jeho života priateľka Beáta. Napriek tomu však fitnesák nerobí žiadne rozdiely a dievčatká berie rovnocenne. Koncom júna minulého roka sa mu ešte narodila tretia princezná Emka.

Dievčatko, ktoré sa narodilo predčasne, mu porodila jeho nová láska Beáta. Drobná princezná sa však o miesto na tomto svete musela poriadne pobiť. Nielenže prišla na svet len v šiestom mesiaci tehotenstva, ale aj jej prevoz dva dni po pôrode do inej nemocnice bol plný drámy a napätia. Sanitka, v ktorej sa totiž Šmahelovo dievčatko viezlo, havarovala a len vďaka pohotovému prístupu lekárov sa ho podarilo zachrániť. Nakoniec teda všetko dobre dopadlo a Emka rastie ako z vody.

Riziko nepodstúpia

Od minulej stredy sa otvorila 4. fáza uvoľňovania reštriktívnych nariadení, čo znamená, že od 1. júna nastupujú škôlkari a deti prvého stupňa do škôl. Je pritom na rodičoch, či svoje ratolesti do kolektívu detí pustia aj vzhľadom na hrozbu pandémie koronavírusu. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na Šmahela, ktorý nám prezradil, že u nich doma padlo jasné rozhodnutie, keďže on aj jeho partnerka Beáta sú veľmi opatrní.

„Určite nebudeme prví, čo vezmú deti do školy/škôlky. Keďže máme doma rizikové bábätko, ktoré sa narodilo s respiračnými ťažkosťami, nechceme ho ohroziť,“ vysvetlil nám starostlivý otec. U nich doma sa teda nič meniť nebude a rodinka bude fungovať v rovnakom štýle ako doteraz. „Tri mesiace sme to zvládli, ten jeden už nebudeme riskovať,“ dodal Šmahel.