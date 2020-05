COVID-19 má poškodzovať placentu tehotných žien: Má to vplyv aj na bábätko?

Nový koronavírus možno poškodzuje u nakazených tehotných žien placenty.

Vyplýva to z malej štúdie 16 tehotných žien, ktoré mali pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Patologické vyšetrenia vykonané bezprostredne po narodení detí priniesli dôkazy o nedostatočnom prietoku krvi z matky k plodu a krvných zrazeninách v placente. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Placenta zaisťuje plodu počas tehotenstva kyslík a živiny a odvádza z jeho krvi výlučky, no nedostatočný prietok krvi a zrazeniny, na ktoré lekári narazili, by mohli tieto procesy narušiť. "Nechcem vyvodiť závratné závery z malej štúdie, ale tento predbežný pohľad na to, ako môže COVID-19 spôsobiť zmeny v placente, má niektoré celkom významné implikácie pre zdravie tehotenstva," vyjadrila sa Emily Miller z americkej Northwestern University Feinberg School of Medicine. Podľa gynekologičky, ktorá je spoluatuorkou štúdie, ktorá vyšla v American Journal of Clinical Pathology, by ich zistenia mali viesť k diskusiám o možnej zmene vo vyšetrovaní tehotných žien.

Aj napriek tomu, že placenty tehotných žien v štúdii mali zablokovaný prietok krvi a mnohé boli podľa Miller "menšie, ako by mali byť", narodili sa im zdravé deti. "Na základe našich obmedzených údajov sa nezdá, že by (poškodenie, pozn. red) vyvolalo u živonarodených detí negatívne výsledky," skonštatoval ďalší autor štúdie Jeffrey Goldstein, ktorý tiež pôsobí na Northwestern University Feinberg School of Medicine. Štrnástim ženám v štúdii sa narodili deti v riadnom termíne a mali normálnu váhu i dobrý zdravotný stav, jedna matka porodila predčasne. Šestnásta skúmaná pacientka v druhom trimestri potratila. Goldstein podotkol, že bola asymptomatická a nevedia, či je za potratom koronavírus alebo nie.

Hoci štúdia sledovala len 16 žien, podľa jej autorov je to dosiaľ najrozsiahlejší výskum zdravia placent u žien s COVID-19.

Lekári odporúčajú ženám, ktoré majú obavy o tehotenstvo, aby sa poradili so svojimi gynekológmi. Zároveň by mali dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia, a teda umývať si ruky, nedotýkať sa tváre či mať masku, keď chodia mimo domácnosť.