Kollár a Raši o 13. dôchodkoch a smart karanténe: Čo môžu očakávať penzisti v najhoršom prípade

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) by pred odídeným poslancom zo Smeru-SD Jánom Podmanickým nezavrel v poslaneckom klube dvere.

Podpredseda Smeru-SD Richard Raši vyzýva ľudí, aby radšej nešli na hranice, aplikácia eKaranténa môže byť podľa neho problémová. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Kollár vníma Podmanického ako slušného človeka, ktorý má podporu na Kysuciach a Orave. Oceňuje na ňom, že hlasoval ako jediný zo Smeru-SD za jeho exekučné amnestie. Raši hodnotí jeho odchod zo Smeru ako osobné rozhodnutie a nedáva ho do súvisu s bojom o predsednícke kreslo medzi predsedom strany Robertom Ficom a podpredsedom parlamentu Petrom Pellegrinim.

Mobilnú aplikáciu eKaranténa považuje Raši za typický príklad toho, ako sa to robiť nemá. Vyzval ľudí, aby na hranice nešli, a upozornil na možné problémy so zbieraním osobných údajov. "Budeme robiť všetko pre to, aby sme mohli čím skôr karanténu zrušiť," reagoval predseda parlamentu. Kollár tvrdí, že je problém na strane Google a Apple, a avizuje, že sa bude rokovať o tom, aby bola aplikácia funkčná aj na iPhonoch.

Okolo situácie v Smere Raši zopakoval, že stojí za Pellegrinim. Prioritou je stále, aby dostal expremiér Pellegrini možnosť uchádzať sa o vedúcu pozíciu, nová strana je až alternatívne riešenie. V potenciálne novej strane Pellegriniho nateraz Raši vylúčil prítomnosť exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Kollár na margo Smeru uviedol, že sa v samotnej strane Smer podľa neho nič nemení, pretože má "rovnakých majiteľov". Z toho dôvodu si momentálne nevie predstaviť potenciálnu koalíciu s touto stranou, ani keby Smer viedol Pellegrini.

Otázku 13. dôchodku považuje Raši za investíciu a tvrdí, že Smer Kollára podporí, ak zaň zabojuje. "Urobíme všetko pre to, aby sme ho vyplatili," uviedol Kollár, ktorý tiež pripomenul, že Smer nenechal zo svojich vlád nasporené financie. V najhoršom prípade dostanú dôchodcovia podľa Kollára viac ako minulý rok.

So zákazom nedeľného predaja predseda parlamentu nemá problém, avšak vníma, že s tým má zásadný problém minister hospodárstva Richard Sulík. Ten má podľa Kollára dohodu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorá hovorí o tom, že je možné za určitých okolností otvoriť danú otázku. Raši by zákaz nedeľného predaja momentálne v parlamente nepodporil.