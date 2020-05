Trpká príchuť odvety medzi Liverpoolom a Atleticom Madrid: O život prišlo 41 ľudí!

Ešte v marci sa konala odveta Ligy majstrov medzi domácim Liverpoolom a Atléticom Madrid. Zápas to bol bezpochýb napínavý a hoci väčšina favorizovala na postup Liverpool, opak sa stal pravdou.

Vyše dva mesiace po odohratí zápasú však odborníci a lekári prišli so správou, ktorá šokovala mnohých. 41 ľudí zomrelo na koronavírus. Zosnulí mali spoločné cesty, ktoré sa stretli práve na Anfielde, kde sa hrala odveta.



Zápas naživo sledovalo 52-tisíc fanúšikov, z toho 3-tisíc madridčanov.

Odhaduje sa, že v tom čase bolo v Španielsku nakazených vyše 650-tisíc ľudí a v Anglicku 100-tisíc.



Tieto odstrašujúce čísla, ako aj predpovede ohľadom vývoja pandémie futbal nezastavili. "Nedávalo to zmysel, aby 3-tisíc Španielov cestovalo do Anglicka. Bola to chyba a mali sme byť opatrnejší," povedal starosta Madridu Jose Luis Martinez Almedia.