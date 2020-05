NBA rokuje s Disney: Chcú dohrať sezónu v komplexe na Floride

Basketbalová NBA potvrdila, že koná so spoločnosťou Disney o dohraní sezóny koncom júla v jej obrovskom komplexe na Floride.

Elitná liga, ktorá sa kvôli pandémiu koronavírusu nehrá od polovice marca, by mohla absolvovať zvyšok ročníka v areáli ESPN Wide World of Sports blízkosti Orlanda. Hovorca NBA Mike Bass uviedol, že v komplexe by všetky kluby súťaže nielen hrali, ale aj trénovali a boli ubytovaní. Rozhovory sú však podľa neho stále len informatívne.

ESPN Wide World of Sports Complex je rozľahlý areál na ploche 255 akrov, v ktorom je množstvo športových hál a ihrísk. O dohraní sezóny v komplexe uvažuje tiež futbalová MLS, čo by ale vzhľadom na jeho veľkosť nebol problém. V celom areáli je takmer 24-tisíc hotelových izieb.

Basketbalisti NBA, kde vo farbách Chicaga pôsobí český reprezentant Tomáš Satoranský, smú od 8. mája trénovať v malých skupinkách v tréningových centrách. Tieto možnosti zatiaľ využila zhruba polovica klubov. Reštartu súťaže nahráva aj rozhodnutie americkej vlády udeliť výnimku profesionálnym športovcom a umožniť im napriek platným obmedzeniam návrat do USA. Popri európskych basketbalistov sa tak otvárajú hranice Spojených štátov napríklad pre hokejistov pôsobiacich v NHL, golfistov či tenistov.