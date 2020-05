Úspešná lyžiarka končí kariéru: Myslela som si, že to bude ťažšie

akúska lyžiarka Anna Veithová oznámila v sobotu ukončenie kariéry.

Dvojnásobná celková víťazka Svetového pohára a olympijská šampiónka zo Soči 2014 potvrdila informáciu, s ktorou už 13. mája prišiel portál periodika Kronen Zeitung.

Rakúšanka oznámila rozhodnutie prostredníctvom televízie ORF. "Moje ciele do budúcnosti sa zmenili, takže toto rozhodnutie nebolo zložité. Myslela som si, že to bude ťažšie, ale som o tom stopercentne presvedčená. Načasovanie je správne," povedala Veithová, ktorá 18. júna oslávi 31. narodeniny. Okrem zlata v super-G získala na ZOH 2014 aj striebro v obrovskom slalome. O štyri roky neskôr v Pjongčangu takmer obhájila olympijský triumf v super-G, no o stotinu sekundy ju senzačne zdolala Češka Ester Ledecká a Rakúšanka brala striebro. Z majstrovstiev sveta má Veithová na konte tri zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Celkové poradie SP vyhrala dvakrát za sebou v rokoch 2014 a 2015, pridala aj tri malé glóbusy za prvenstvá v hodnotení disciplín.

Bývalú rakúsku reprezentantku v uplynulých rokoch prenasledovali zdravotné ťažkosti. Od roku 2015 utrpela až tri vážne zranenia kolena a ukončenie kariéry zvažovala už v minulosti. V minulej zime sa do SP vrátila koncom novembra, jej najlepším výsledkom bolo februárové siedme miesto v super-G v ruskom stredisku Roza Chutor: "Lyže som zavesila na klinec z viacerých dôvodov. Fyzicky je to s pribúdajúcimi rokmi náročnejšie a preteky ma už nenapĺňajú tak ako predtým. Toto rozhodnutie vo mne dozrievalo."