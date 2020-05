Situácia na Hornáde je alarmujúca, ochranári bijú na poplach: Ide o časovanú bombu

Znečistenie Hornádu odpadkami v Národnom parku (NP) Slovenský raj je z roka na rok horšie.

Na svojej internetovej stránke to uviedla Správa NP Slovenský raj. Tá 22. apríla pri príležitosti Dňa Zeme vykonala veľké čistenie vodného toku na území NP. Išlo tak o tretie veľké zbieranie odpadkov na Hornáde za posledných osem mesiacov. Odpadky sa do rieky dostávajú aj v neďalekých rómskych osadách, kde ich miestni obyvatelia hádžu priamo do rieky alebo ich nechávajú na jej brehoch. Keď hladina vody stúpne, jej prúd so sebou odpadky odnáša. Tie sa následne zachytávajú v Slovenskom raji o konáre v rieke či blízku vegetáciu. Na pohľad tak podľa ochranárov oblasť pripomína skôr skládku odpadu než národný park.

Podľa ochranárov je situácia vážna. Podrobný prieskum ukázal, že odpad, ktorý by mohla zvýšená hladina vody strhnúť do rieky, leží pri brehoch Hornádu v ôsmich obciach. „Podľa nášho podrobného mapovania tiká v niektorých obciach nad národným parkom časovaná bomba. Okolo Hornádu tam na brehoch a v krovinách leží množstvo odpadu, ktorý väčšia voda zasa priplaví do národného parku,“ uviedla Správa NP Slovenský raj na svojej internetovej stránke.

Ochranári počas veľkého čistenia Slovenského raja vyzbierali v októbri 2019 110 vriec odpadu. O mesiac neskôr zasiahli územie dlhšie pretrvávajúce dažde, ktoré zvýšili hladiny toku. Zvýšená hladina strhla odpadky z brehov a tak museli ochranári vykonať veľké čistenie aj v novembri. Počas Dňa Zeme 22. apríla 2020 vyzbierali vyše 100 vriec odpadu. Z rieky a brehov odstránili plastové fľaše a obaly, jednorazové plienky, šatstvo, igelity či handry. Našli sa dokonca aj kočíky, pneumatiky či koberce.

„Niektoré obce si svoje územie upratali na jeseň, niektoré to ignorujú alebo čistia len minimálne. Ak to situácia dovolí, plánujeme zvolať veľké stretnutie zástupcov obcí, kde sa budeme pýtať ako majú zabezpečené nakladanie s odpadom, separovaný zber v obciach, jednoducho čo robia preto, aby rieka Hornád a jej prítoky v ich katastroch ostali čisté a prečo tomu tak nie je,“ spresnili svoje ďalšie kroky ochranári. Úspech veľkého stretnutia so zástupcami obcí je však otázny. Pracovníci Správy NP Slovenský raj totiž stretnutia s jednotlivými starostami absolvovali aj v minulosti.

NP Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Medzi typické fenomény krajiny tam patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa s nadmorskou výškou 1 545 metrov. Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zv