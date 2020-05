Serena prehovorila o prvom bozku: Bolo to naozaj nechutné

Tenisová hviezda Serena Williamsová sa v domácej izolácii poriadne nudí.

Rozhodla sa preto odpovedať fanúšikom cez sociálne siete na rôzne otázky. Jedna z nich smerovala aj na jej prvý bozk. Americká tenistka neváhala a vytiahla aj tie najintímnejšie detaily.

"Bolo to naozaj hrozné. Je to niečo, na čo nikdy nezabudnem, bola to jedna z najhorších skúseností môjho života. Mala som takmer 18 rokov. Ten muž ma pobozkal v Taliansku. A bolo to hrozné, bežala som domov Plakala som a bolo to naozaj dramatické," nechala sa počuť Serena, ktorú citoval portál essentiallysports.com.