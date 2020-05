Hriešne sexi manželka futbalistu otvorene priznala: Nechala som sa vylepšiť "tam dole"

Manželka bývalého záložníka londýnskych kanonierov Jermaine Pennanta (37), Alice Goodwin (34), podstúpila netradičný zákrok, pri ktorom si nechala „tam dole“ obnoviť svalstvo.

„Ako modelka spodného prádla sa musím udržiavať vo forme,“ opísala pre médiá. „Vždy keď niečo nafotím, ľudia chvália moje telo, o ktoré sa príkladne starám. Ja som však cítila, že moje vnútro už nie je také, ako bývalo a dá sa to zlepšiť.“ Celý proces podľa nej začal vtedy, keď pred 11 rokmi priviedla na svet dcérku Trey. Ako píše web Daily Mail, celá procedúra, ktorá nie je operačnej povahy, trvala len 15 minút. Cítim sa oveľa lepšie a to nie len fyzicky, ale aj sexuálne, povedala hriešna modelka, ktorá sa preslávila pikantnými zábermi aj turbulentným vzťahom s ex hráčom Arsenalu Londýn.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Celá procedúra stojí približne 1600 € a Alice ju odporúča všetkým ženám. „Je to vlastne stiahnutie vaginálnych svalov pomocou malého laseru,“ povedala doktorka o procedúre. „Myslím si, že v spoločnosti by sa o takýchto veciach malo hovoriť častejšie, je to bežná súčasť života žien,“ myslí si Alice. „Jermaine pri mne stál po celý čas,“ dodala. Svoje myšlienky zverejnila na Instagrame, kde má viac ako 330 000 sledovateľov. „Je najkrajšia a najsexi žena na svete a keď mi povedala, že chce podstúpiť tento zákrok bol som za. Chcem, aby sa cítila dobre,“ povedal futbalista.