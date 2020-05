Spoločnosti v Humennom sa dohodli: Od pondelka sa zamestnanci vracajú do práce

Spoločnosti Nexis Fibers a Chemes Humenné sa po mesiaci rokovaní dohodli, v noci z piatka na sobotu podpísali zmluvu o cenách, termínoch a objemoch dodávok energií.

Zamestnanci výrobcu priemyselných vláken, ktorých hromadné prepúšťanie sa malo začať v sobotu, sa v pondelok 25. mája vrátia do práce. Vyplýva to z informácií, ktoré v sobotu poskytli pre médiá zástupcovia oboch firiem a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OľaNO), ktorý pri rokovaniach zaujal pozíciu mediátora.

"Je to po dlhom čase opäť stav, že tieto spoločnosti majú zmluvu, na základe ktorej budú spolupracovať. Doteraz to bolo na iných rôznych úrovniach," oznámil Kremský výsledok intenzívnych rokovaní trvajúcich od štvrtka (21.5.) s tým, že zmluva s platnosťou do konca roka 2021 smeruje "k ďalšej zmluve, ktorá je dlhodobým výhľadom, kde sa spoločnosť Nexis chce osamostatniť a niektoré energie si vyrábať sama".

"Pri takýchto dohodách protistrany majú aj negatíva aj pozitíva vyplývajúce zo zmluvného ujednania," zhodnotil obsah dokumentu výkonný riaditeľ spoločnosti Nexis Fibers Ján Kučeravý. Ako doplnil, technici začali spúšťať technologické zariadenia vo firme v sobotu o 8.00 h. "Tie by mali byť v plnej prevádzke v pondelok ráno, a tým pádom 400 zamestnancov môže nerušene pracovať od pondelka," uviedol.

"Prijali sme nejaké kompromisné riešenia aj my. Spravili sme to kvôli 400 ľuďom, ktorí pracujú v spoločnosti Nexis," povedal predseda predstavenstva vlastníka priemyselného parku a výrobcu energií Chemes Vladimír Skoupil, pričom pripomenul, že sporom medzi spoločnosťami bolo ohrozených i 1400 ďalších zamestnancov pracujúcich v priemyselnom parku.

Ako tiež obe strany potvrdili, súčasťou podpísanej zmluvy je i vyrovnanie a urovnanie sporov, ktoré boli podľa Kremského hlavnou príčinou, prečo sa spoločnosti nevedeli dlho dohodnúť. Kučeravý v tejto súvislosti vyčíslil stratu spôsobenú odstavením od dodávok energií za uplynulý mesiac na približne 1,5 milióna eur, Skoupil záväzky Nexisu konkretizovať nechcel. Spoločnosť Chemes si podľa Skoupilových ďalších slov ešte nariadenie protimonopolného úradu, z ktorého výrobcovi energií vyplýva povinnosť obnoviť dodávky energií pre Nexis, neprevzal, avšak v najbližších dňoch tak urobí.

Nexis Fibers v súvislosti s trestnými oznámeniami, ktoré vo veci podali na políciu, doplnil, že orgánom činným v trestnom konaní spoločnosť oznámi, že k dohode medzi stranami dôjde, oznámenia však nie je možné vziať späť.