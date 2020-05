Tvrdý úder: Spojenci zabili v Sýrii dvoch vodcov Islamského štátu

Americké koaličné sily a ich kurdskí spojenci zo Sýrskych demokratických síl (SDF) zabili tento týždeň vo východnej časti Sýrie dvoch regionálnych vodcov teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Oznámilo to v piatok Centrálne velenie armády Spojených štátov (CENTCOM). Dvojica bola zlikvidovaná 17. mája pri útoku na pozície IS v provincii Dajr az-Zaur. Podľa CENTCOM bol Ahmad Ísá Ismáíl Záwí (alias abú Alí Baghdádí) "zodpovedný za šírenie teroristického poradenstva od vedúcich predstaviteľov IS pre operatívcov v severnom Bagdade". Islamský štát opäť zabíjal: Počas prípravy ramadánového jedla pripravil o život 12 ľudí

Ahmad Abd Muhammad Hasan Džughajfí (alias abú Ammár) bol zasa "zodpovedný za riadenie nákupu a prepravy zbraní, improvizovaných výbušných zariadení a personálu naprieč Irakom a Sýriou". "Odstránenie týchto vedúcich predstaviteľov IS naruší budúce útoky proti nevinným civilistom a našim bezpečnostným partnerom a útoky v regióne," uvádza CENTCOM.

Podľa CENTCOM "vzhľadom na neúprosný tlak, ktorý udržiavajú SDF, sa zostávajúce vedenie IS v tejto oblasti naďalej stenšuje". Od porážky IS v Sýrii v marci 2019 sa jeho útoky obmedzili na rozsiahle púštne oblasti siahajúce od provincie Dajr az-Zaur Deir po provinciu Homs v strednej časti krajiny. Vodca IS Baghdádí zahynul v októbri 2019 pri operácii amerických síl v severosýrskej provincii Idlib.

Eurojust chce stíhať bojovníkov IS

Bojovníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS) by mali byť stíhaní nielen za terorizmus, ale aj za vojnové zločiny, navrhol v sobotu Eurojust, úrad EÚ pre justičnú spoluprácu so sídlom v holandskom Haagu. Podľa agentúry DPA sa v správe Eurojustu uvádza, že obvinenie z oboch zločinov povedie k vyšším trestom a spravodlivosti.

Eurojust argumentuje, že mnoho bývalých bojovníkov IS bolo obvinených z terorizmu iba vo svojich domovských krajinách. Obvinenia z terorizmu však majú premlčaciu lehotu, čo znamená, že dotyční môžu byť stíhaní iba v určitom časovom období. Avšak stíhanie za zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny nemá žiadne obmedzenia.