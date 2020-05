Aplikácia domácej karantény nefunguje, rozčúlení Slováci zablokovali hranicu: Štyri mesiace sme nevideli rodiny!

Poriadne nahnevaní! Desiatky repatriantov, ktorí sa tešili za rodinami, včera odpoludnia pochopili na hraniciach, že sa k nim tak skoro nedostanú.

Nemôžu totiž ísť do domácej karantény! O spustení aplikácie, ktorá mala nahradiť štátnu karanténu, sa hovorí už mesiac. Vláda avizovala, že fungovať by už mala od piatka, ale nestalo sa tak. Dlhoočakávaná appka ešte nemá všetky potrebné povolenia a nespustili ju ani po mesiaci. Na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee bola v piatok napätá situácia. Ľudia, ktorí prišli na hranicu, čakali, že pôjdu do domácej karantény. Ešte vo štvrtok minister vnútra tvrdil, že avizovaný termín spustenia aplikácie platí. Fungovať mala už od 15.00 hod.

Stiahnuť ste ju nemohli ani vo večerných hodinách. Nahnevaní vodiči radšej zostali stáť na hranici, lebo práve pre aplikáciu čakali celý týždeň v cudzine. Ostávalo im čakať ďalej, alebo ísť povinne do štátnej karantény. Na protest zablokovali celú diaľnicu a spolu s ňou aj stovky áut.

„Hranice sú zablokované, nechcú nás pustiť domov. Štyri mesiace sme nevideli rodiny. Plno ľudí tu je, ženy, deti... A čo my nie sme Slováci? Rovnako platíme dane ako ostatní. O 15.00 hod. mala už ísť aplikácia, ale nič nejde,“ povedal jeden z rozhnevaných repatriantov pri ohlušujúcom trúbení áut.

Oficiálni predstavitelia po týždňoch odkladu vravia, že tentoraz vina nie je na ich strane. „Jedna jediná vec, ktorú nemáme vo svojich rukách, a to je schválenie od spoločností Apple a Google. Toto schválenie neprišlo napriek tomu, že sme boli ubezpečovaní, že by malo prísť veľmi promptne,“ povedal pre TV Markíza Ján Bučkuliak, projektový manažér e-Karantény. Po schválení aplikácie už spusteniu domácej karantény nebude nič prekážať.

Repatrianti včera večer však trvali na tom, aby ich pustili domov. Chceli podpísať čestné vyhlásenie, že pôjdu do domácej karantény. To bola ich jediná podmienka na to, aby uvoľnili cestu. Premiér Igor Matovič tvrdí, že repatrianti majú ísť do štátnej karantény, ak nefunguje aplikácia. Zároveň oznámil, že Úrad verejného zdravotníctva umožní prechod do domácej karantény aj tým, ktorí už sú v tej štátnej, hneď ako sa spustí aplikácia.