Zuzana po nezvládnutom predbiehaní prišla o priateľa Petra († 29): Strašné odhalenie!

Strašné odhalenie! Masérka Zuzana (30), ktorá koncom apríla po nezvládnutom predbiehaní prišla o priateľa Petra († 29), má na krku ďalší problém.

Polícia totiž zistila nové skutočnosti, z ktorých behá mráz po chrbte. Keďže muži zákona našli pri nehode neďaleko Buzice (okr. Košice-okolie) vrecúško s podozrivým obsahom, museli preveriť, či nešlo o drogy. Vyšetrovanie tragédie, pri ktorej zomrel mladý otec, ukázalo, že pod nehodu sa pravdepodobne podpísali drogy. K nehode s tragickým koncom došlo pred dedinou, kde bývali rodičia Zuzany (30). Z modrého opla, v ktorom sa viezla s priateľom Petrom († 29), ostal len vrak.

„Vodička začala na rovnom úseku cesty v smere z Mokraniec predbiehať kamión, avšak vozidlo dostalo balans a ľavými kolesami zišlo z cesty. Potom sa vrátilo naspäť na cestu, opäť zišlo z cesty do priekopy, prevrátilo sa cez strechu, pravou časťou narazilo do stromu a dopadlo na kolesá,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Keď policajti prehľadávali miesto nehody, našli kabelku s vrecúškom so zelenou sušinou, fajku, dve drvičky tabaku, plastovú tubu s neznámym obsahom či plechové puzdro s farebnými plastovými trubičkami.

Celý podozrivý obsah muži zákona zaistili a poslali na expertízne skúmanie. Po niekoľkých týždňoch v tomto prípade došlo k posunu, ktorý pre Zuzanu nemusí veštiť nič dobré. „Špecializované zdravotnícke pracovisko potvrdilo v krvi vodičky vozidla prítomnosť pervitínu, amfetamínu a nikotínu,“ dodala Ivanová. V súčasnosti podľa nej prebieha znalecké dokazovanie a po doručení všetkých výsledkov by mal vyšetrovateľ vzniesť obvinenie.