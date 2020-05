Spoveď bývalého spoluväzňa Kočnera, ktorá vám dvihne tlak: Takéto privilégiá mal v base!

Cíti veľkú nespravodlivosť. Tomáš (36) strávil za mrežami päť rokov a na slobodu sa dostal len pred pár dňami.

Počas výkonu trestu sa dostal do Justičného paláca v hlavnom meste, kde trávil čas aj neprávoplatne odsúdený Marián Kočner (57), aby bol bližšie k súdom alebo vyšetrovateľom. Podľa Tomáša mal mafiánsky podnikateľ privilégiá, o ktorých sa ostatným ani nesnívalo. Tomáš počas svojho päťročného trestu vystriedal dve väznice - Leopoldov a Justičný palác v Bratislave. Práve v tej, ktorá sídli v hlavnom meste, sa podľa vlastných slov stretával aj s Kočnerom, ktorý má mať vo väzbe výhody ako nikto iný.

„Rád by som informoval verejnosť o tom, ako si žije pán Kočner na úkor daňových poplatníkov vo výkone trestu. Je nemysliteľné, aby taký človek mal také privilégiá. Aby sa s ním zaobchádzalo ako vo vatičke,“ začína svoje rozprávanie bývalý väzeň, ktorý cíti nespravodlivosť. Ako sám hovorí, rozhodol sa prehovoriť o nečestných praktikách nielen kvôli sebe, ale aj kvôli tým, čo sú stále vo väzení a majú po krk neférovosti.

Kočner má podľa Tomáša privilégiá vo viacerých veciach. Jednou z nich je strava. Keďže počas výkonu trestu pomáhal v kuchyni, vie o tom svoje. „Párkrát som bol svedkom situácie, keď civilného kuchára otočil, že on tie talianske cestoviny nechce, ale chce čisté cestoviny s kečupom a zvlášť do misky nastrúhať syr. Na jedenie sa mu robilo len z čerstvej zeleniny, ktorá sa objednávala len jemu, a to isté bolo s ovocím,“ opisuje Tomáš a dodáva, že počas svojho 5-ročného trestu jedol hrušku len raz.

„Aj to len preto, že som ju zobral z toho, čo bolo objednané pre Kočnera.“ Tomáš ukazuje aj jedálny lístok, z ktorého si mohol Kočner údajne vyberať. Na raňajky si mohol dopriať napríklad omeletu alebo croissant s džemom. „Iný odsúdený či väzobne stíhaný počas svojho trestu také niečo ako omeleta či miešané vajcia na raňajky neuvidí, ako bude jeho trest dlhý,“ posťažoval sa Tomáš.

Na každého rovnaký meter

To však podľa Tomáša nie je to najzvláštnejšie, čo sa v justičáku dialo. „Keď som mal ísť k lekárovi alebo niekde inde mimo oddielu, kde som bol ubytovaný, tak som nemohol, pretože akurát sa pohyboval po justičáku aj pán Kočner. Dokonca policajti boli založení za rohom a povedali nám, že musíme čakať, lebo ,on‘ akurát niekam ide,“ opisuje svoj zážitok.

Jedným dychom dodáva, že by mal podľa neho platiť na všetkých rovnaký meter. Na otázku, či nemal Kočner privilégiá preto, že ešte nie je právoplatne odsúdený, ale je len vo väzbe, má Tomáš jednoznačnú odpoveď. „Určite sa to netýkalo toho, že je vo väzbe, pretože u nás ten systém funguje presne naopak, a vo väzbe sa k vám neraz správajú ešte horšie ako k právoplatne odsúdenému,“ vysvetlil Tomáš.

Ako posledný príklad neférovosti uviedol Tomáš situáciu, keď chcel cvičiť, no nemohol, pretože Kočner sedel vo vedľajšej miestnosti pri počítači. „Myslel som si, že keď už nikde inde, tak aspoň v base je spravodlivosť. No vyzerá to tak, že aj tam, kde sa prepadajú spoločenské rozdiely, si nie sú všetci rovní. Nakoniec by ma neprekvapilo, keby pán Kočner opustil múry väznice oveľa skôr,“ zakončil Tomáš, ktorý si už pár dní užíva slobodu. Správa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) konštatovala, že Kočner bol v ústave na výkon väzby štyrikrát disciplinárne potrestaný. Jedenkrát pokarhaním, trikrát obmedzením nákupu potravín, keď si mohol kúpiť najviac dve položky.

Obvinení majú rovnaké práva

Katarína Nováková, riaditeľka odbor podpory centrálneho riadenia a komunikácie ZVJS

-Zbor väzenskej a justičnej stráže postupuje pri všetkých väznených osobách (teda aj pri obvinených) v súlade so zákonom. Pričom platí zásada o rovnakom zaobchádzaní podľa § 2 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.... Obvinení vo väzbe majú teda rovnaké práva za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, čo platí aj pri stravovaní.

Každému obvinenému sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav obvineného. Pri stravovaní sa prihliada aj na kultúrne a náboženské tradície obvinených. Medzi poskytovaním jedál v jednom dni nesmie byť väčší časový odstup ako sedem hodín. Úkony, ktoré sa vykonávajú s ktorýmkoľvek obvineným v kolúznej väzbe, sa prispôsobujú konkrétnym technicko-priestorovým možnostiam daného ústavu.