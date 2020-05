COVID-19 nie je jediný vírus, ktorý nás ohrozuje: Pozor na toto ochorenie!

Vždy s príchodom teplejších dní sa pomaly začnú objavovať nepríjemné a nebezpečné kliešte.

Vyliezať síce začínajú už na jar, ale tohto roku si to väčšina z nás pre opatrenia proti šíreniu pandémie nevšimla. Tieto nepríjemné parazity prenášajú viacero ochorení, no nie proti všetkým sa dá očkovať. Ako sa chrániť a čo robiť, ak si kliešťa nájdete na tele? Odborníci radia, že je ešte vhodné obdobie dať sa zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. „Na človeka ide kliešť obyčajný, ktorý sa prebúdza v období, keď stúpne denná teplota na 7 - 8 stupňov,“ vysvetlil Branislav Peťko z Univerzity veterinárskeho lekárstva farmácie v Košiciach.

Kliešť dokáže vyliezť na strom či krík zhruba do výšky 40 cm a odtiaľ sa prenesie na človeka či zviera. To však neznamená, že v tejto výške aj ostane. Pokojne prelezie až ku krku či za uši. Branislav Peťko vysvetľuje, že teplo kliešťom škodí: „Ak je dlhodobo horúco vyše 30 stupňov, tak vyschnú a ubúdajú, podľa možnosti sa pred suchom skryjú a zalezú do zeme.“ Keď prídu horúčavy 30 a viac a v noci nad 20 stupňov, tak sa s kliešťami takmer nestretneme. Nanajvýš tak niekde v horách okolo potokov.

Pravidlá prevencie

do prírody noste vysoké topánky

oblečte si dlhé rukávy a dlhé nohavice

používajte repelenty

vyhýbajte sa vysokej tráve, nesadajte a nelíhajte si do trávy

po príchode domov dôkladne skontrolujte celé telo

kontrolu zopakujte po 2-3 dňoch

Ako ho vytiahnuť?

Kývať, točiť či udusiť mydlovou vodou? V podstate sa dá povedať, že je to jedno. Každý vám poradí niečo iné. Dôležité je, že kliešťa treba vytiahnuť opatrne, aby ste mu neodtrhli hlavičku. Väčšina odborníkov radí vykývať ho a nesnažiť sa topiť mydlom ani olejom.

Je vhodný čas na očkovanie

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde možno začať kedykoľvek počas roka. Základné očkovanie pozostáva z podania troch dávok očkovacej látky, pričom druhá dávka sa podáva 1 až 3 mesiace po prvej dávke a tretia dávka 9 až 12 mesiacov po druhej dávke. Kompletné očkovanie tromi dávkami chráni minimálne počas 3 rokov. Protilátky, chrániace pred infekciou, sa vytvoria o 10 - 14 dní po podaní druhej dávky. Overte si vo svojej zdravotnej poisťovni podmienky, či na očkovaciu látku prispievajú. Všeobecná zdravotná príspevok neuvádza, Union až do 50 %, Dôvera až 100 %.