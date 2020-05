Nevídaný paradox na strednom Slovensku: V tejto ruine sídli firma s majetkom 96 miliárd €

Nevídaný paradox! Najbohatšia slovenská firma má sídlo v ruine.

Na samote uprostred polí a neďaleko lesa pri obci Hrnčiarska Ves (okr. Poltár) sa nachádza spoločnosť Baracuda Amiz Club, ktorá má účtovný majetok neuveriteľných 96 miliárd €. Podľa zistení Denníka N takýto majetok nemajú ani veľké banky a energetické podniky na Slovensku dohromady. V rozpadnutom dome pritom roky nikto nebýva a nedá sa tam doručiť ani pošta.

V dedine o bohatej firme nikdy nepočuli a nevideli ani jej konateľa Miroslava Slezáka. Pozoruhodné je aj to, že konečnou užívateľkou výhod firmy je takmer 90-ročná babička. Vybrali si jedinečné sídlo spoločnosti. Na samote pri lese v krásnej prírode neďaleko Hrnčiarskej Vsi sídli firma Baracuda Amiz Club.

Podľa údajov z Finstatu spoločnosť vlani znížila stratu o 93 percent na – 11 400 €, tržby jej narástli z 91-tisíc € na 6,245 milióna € a aktíva má neskutočných 96 miliárd €, čím sa stala najbohatšou firmou v našej krajine. Je to omyl, chyba účtovníčky alebo mávnutie čarovného prútika? Napriek takémuto majetku Baracuda Amiz Club dlhuje Sociálnej poisťovni 4 499 € a neinvestuje ani do svojho sídla. Barabizni totiž každú chvíľu hrozí, že sa zrúti.

Daň obci platia

Konečnou užívateľkou výhod má byť podľa Denníka N Božena Slezáková (89). Konateľom firmy je Miroslav Slezák, ktorý figuruje aj v AZZO-REAL, vlastník nehnuteľnosti v poltárskej dedinke. O najbohatšej firme tam však nikto nič nevie. „Vôbec som o tej firme a ani o konateľovi nepočul. Na tej adrese som dávno nebol, ale viem, že dom je vo veľmi zlom stave,“ vraví starosta Ján Melicher.

Pracovníčka obecného úradu potvrdila, že majitelia nehnuteľnosti, ktorí sa majú dlhodobo zdržiavať v zahraničí, platia daň obci včas bankovým prevodom. Podľa nej stavbu s pozemkami vlastnila pred rokmi stará pani, ktorá zomrela. Následne ju mal muž z Boľkoviec a ten to predal súčasnému majiteľovi.

„Zvykli sme si tam sadiť v záhrade, pretože sa o to nikto nestaral. Pred 7 rokmi tam však prišli dvaja mladí muži a povedali, že to je ich majetok a nemôžem tam sadiť. Následne pred tromi rokmi sa tam objavili muž so ženou a malým dieťaťom, poobzerali si tú ruinu a odišli preč,“ prezrádza Valéria Horváthová, ktorá býva vo vedľajšom dome.

Úrady mlčia

Miestna pošta vyriešila problémy s doručením zásielok na adresu firmy v barabizni tak, že ich zasiela späť odosielateľom. K najbohatšej firme sa Ministerstvo financií SR (MF SR) vyjadrovať nechcelo. „MF SR sa nezaoberá účtovníctvom a daňovými otázkami konkrétnych firiem, pretože tieto údaje podliehajú daňovému tajomstvu.

Obráťte sa na Finančnú správu SR,“ uviedol tlačový odbor. Hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová nebola o nič zhovorčivejšia. „Nemôžeme preto poskytovať konkrétne informácie k jednotlivým daňovým subjektom. Môžeme však ubezpečiť, že všetky informácie, podnety či hlásenia preverujeme,“ vyhlásila. Denník N poukazuje aj na to, že spolu s Miroslavom Slezákom v spoločnosti figuruje, hoci nepriamo, aj takmer 90-ročná Božena Slezáková.

Zaujímavosťou je, že obaja už boli v jednej daňovej kauze. Vlastnili eseročku Albo-Gold, ktorá bola v rokoch 2017 a 2018 najväčším daňovým dlžníkom. Finančnej správe dlhovala takmer 100 miliónov eur a potom zanikla. Vtedajším sídlom tejto firmy a zároveň bydliskom starenky by podľa Obchodného registra mal byť starší dom v Žiline.