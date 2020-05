Prípravy na priame prenosy SuperStar vrcholia, naskytol sa však ďalší veľký problém: Ohrozené finále?!

Finále v náročnom období! Spevácka súťaž SuperStar sa blíži ku koncu a víťaz bude známy už o dva týždne.

Záverečné kolá, ktoré sa budú konať v priamom prenose, budú z dôvodu pandémie sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. Tým sa, pochopiteľne, nevyhnú súťažiaci, štáb ani porota. Samotnú prípravu zlatého klinca tejto hudobnej šou, ktorá je už sama osebe náročná, komplikujú aj povinné testy na koronavírus. Hoci ich už všetci, ktorých sa to týka, podstúpili, podľa informácií Nového Času ešte nemajú vyhraté. Kompetentným však robí vrásky Paľo Habera (58), ktorý si dáva poriadne načas!

Ako Nový Čas informoval minulý týždeň, slovenská časť účinkujúcich aj štábu SuperStar prešla priamo pred budovou Markízy testovaním na koronavírus. Nepríjemnú, no nevyhnutnú procedúru v zdravotníckom stane museli strpieť pred odchodom do Prahy, kde sa 24. a 31. mája budú konať finálové kolá. Vzorky si dali odobrať speváci Barbora Piešová (19), Giovanni Ricci (21), Júlia Kramárová (18) a Timotej Májsky (22), ale aj režisér Pepe Majeský a ostatní členovia štábu, ktorí hneď po výsledkoch testov odcestovali do Prahy.

Práve tam už dva týždne nacvičujú, skúšajú a majú generálne skúšky. Okrem hudby sa však musia sústrediť aj na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou. „Všetci, ktorí sa zúčastnia finále, sú podľa platných pravidiel pri vstupe do Českej republiky povinní preukázať sa negatívnym testom na koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako štyri dni. Týmto testovaním by mali prejsť aj pred každým z dvoch priamych prenosov,“ prezradil zdroj Nového Času.

Návrat na poslednú chvíľu

Zatiaľ čo sa zdá byť všetko v relatívnom poriadku, nejednu vrásku môže všetkým zainteresovaným robiť porotcovský kat Paľo Habera. Ako totiž informoval Nový Čas, zatiaľ čo sa všetci pripravovali na prichádzajúce finálové kolá, spevák si užíval luxus svojej vily na Floride dlhé týždne. Utiekol sa pred koronou skryť práve tam a prípravy šou nechal na iných. On ako starý harcovník si tak prišiel až na hotové.

Zatiaľ čo mali kostymérky a iný štáb dosť času pripraviť ostatných účinkujúcich na priame prenosy, pri Haberovi to budú musieť zvládnuť v rekordne krátkom čase. Paľo totiž nastúpil do súkromného lietadla až včera popoludní na Floride, teda dva dni pred začiatkom šou. „I´m coming home (Vraciam sa domov, pozn. red.),“ napísal spevák k záberu z lietadla. Na sedadlách z bielej kože sa vynímala aj gitara, pripevnená bezpečnostnými pásmi.

Návrat porotcu sa však nezaobišiel bez dodržiavania nariadení. „Habera bol testovaný v Amerike, aby sa v Česku mohol preukázať negatívnym testom na koronavírus a nemusel tak ísť do domácej karantény. Podľa všetkého bude musieť podstúpiť aj ďalšie testovania ako všetci, ktorí sa zúčastnia na finálových kolách,“ uviedol zdroj Nového Času.

„Nakrúcanie finálových kôl SuperStar naživo je podmienené dodržiavaním všetkých platných pravidiel v danom čase a na danom mieste. Týka sa účinkujúcich a aj členov štábu,” povedal Novému Času šéf PR a marketingu TV Markíza Michal Borec. Odoberaniu vzoriek sa preto nevyhli ani kolegovia speváka z poroty. „Koronu nemáme. Vďaka Bohu,“ napísal Čekovský na svojom profile na sociálnej sieti k fotke s odobratou vzorkou. Podobným záberom z testovania sa pochválil aj Leoš Mareš.