Ťažký osud obrancu Valacha: Amálka je už samostatná, Jerguško sa sám neposadí

Takmer pred štyrmi rokmi sa mu zmenil život o 180 stupňov! Hokejový reprezentant Juraj Valach (31) prišiel v júni 2016 o milovanú manželku Simonku († 22).

Tá skolabovala vo vysokom štádiu tehotenstva a, žiaľ, zomrela... Lekárom sa však podarilo zachrániť dvojičky – Amálku (3) a Jerguška (3), ktoré nosila pod srdcom. Chlapček má ale vážnu diagnózu – poškodenie mozgu! Skúsený obranca pre Nový Čas porozprával o ťažkom osude i aktuálnom stave svojich milovaných detí...

Hokejový obranca Juraj Valach mal v lete 2015 vysnívanú svadbu a spolu s manželkou sa tešili na príchod dvojičiek. Osud sa s ním však kruto zahral a momentálne už ako vdovec sa za obrovskej a neodmysliteľnej pomoci svojich rodičov stará o dvojičky Jerguška a Amálku. „Hoci už ubehli takmer štyri roky od smrti manželky, stále je to veľmi ťažké. Dobrou správou je to, že dcérka Amálka je prakticky zdravá. Vie rozprávať, takže už nám vie dať najavo, čo potrebuje, či ju niečo bolí. Občas má trošku spomalenejšie reakcie, ale to je to najmenej. Chodí normálne aj do bežnej škôlky, takže máme z nej obrovskú radosť,“ vyjadril sa Valach.

Jej braček Jerguško má však vážnejšiu diagnózu. „To sme už vedeli hneď po narodení, že bude mať problém na celý život, že tá diagnóza je vážna. On nechodí, neposadí sa a ani nerozpráva. Musíme sa o neho starať nonstop 24 hodín. Robí však menšie pokroky, dokonca nám lekári dali nádej, že po mentálnej stránke môže byť v poriadku, že by v budúcnosti vedel do určitej miery nám dať nejaký signál, že je hladný či potrebuje ísť na toaletu. Teraz sa môžeme iba domnievať, čo potrebuje,“ povzdychol si hokejový obranca, ktorý by bez pomoci svojich rodičov nemohol pokračovať v športovej kariére.

„Mamina sa vzdala roboty, pretože je nonstop pri Jerguškovi a otec tiež chodí iba na nočné. Je to náročné, ale nevzdávame sa. So synom denne doma cvičíme, chodí na rehabilitácie a aj k logopédovi. A pôjde aj do špeciálnej škôlky,“ dodal osudom ťažko skúšaný Juraj.

Rokuje s Capitals

Robustný obranca pôsobil v minulej sezóne v nadnárodnej rakúskej EBEL lige, kde obliekal dres Linzu. „Momentálne som voľným hráčom a pripravujem sa individuálne na nový ročník. Je šanca, že by som v tejto súťaži aj pokračoval. Prebiehajú debaty so slovenským tímom Capitals Bratislava, takže uvidíme. Bolo by to fajn aj preto, že by som bol blízko domova a mohol častejšie vidieť obe deti a rodičov,“ dodal Valach, ktorý štartoval za Slovensko na šampionáte 2014 v Minsku.